Три часа на жаре и кома: мать бросила сына в запертом автомобиле

В Кузбассе мать на три часа бросила сына в автомобиле на жаре

Мать оставила семилетнего ребенка в закрытом автомобиле в Кузбассе на жаре, после чего мальчик впал в кому. Ребенка доставили в больницу с тепловым ударом, он попал в реанимацию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел днем в Таштаголе. По данным полиции, женщина прибыла в город из Новокузнецка на личном автомобиле вместе с сыном. После этого она заблокировала двери машины и ушла по делам, оставив ребенка одного в салоне.

«Вернувшись примерно через три часа, женщина обнаружила сына без сознания и вызвала медиков», — сообщили в полиции.

Врачи диагностировали у мальчика тепловой удар. Из-за тяжелого состояния ребенка госпитализировали в реанимацию, где он находится в коме.

В отношении жительницы Новокузнецка возбудили уголовное дело по статье, касающейся оставления в опасности. Эта статья применяется в случаях, когда человек, обязанный заботиться о другом, оставляет его в ситуации, опасной для жизни или здоровья.

Как уточнили в ведомстве, максимальное наказание по данной статье составляет до одного года лишения свободы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Следствию предстоит выяснить, почему женщина оставила ребенка в закрытой машине и сколько времени мальчик провел в салоне без помощи.

Ранее, писал 5-tv.ru, сын жестоко убил мать из-за подозрений в колдовстве.

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