Дроны, нейросети и разгадка тайн под водой: как работают географы XXI века

Первую в мире систему для мониторинга климата на экстремальных глубинах тестируют сейчас участники международной экспедиции Русского географического общества. Исследования проводятся в пещере Крубера в Абхазии.

Уникальная технология позволит в онлайн-режиме наблюдать за тем, что происходит под землей. Оборудование способно передавать сигнал через километры скальной породы. Об этом и других открытиях РГО узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Это в старых советских фильмах географ — чудаковатый бородач с компасом и потертым атласом. Современные исследователи словно рок-звезды от науки: сканируют Арктику беспилотниками и пересчитывают белых медведей с помощью искусственного интеллекта.

«Они для нас на одно лицо, мы для них тоже, но на самом деле это не так: мы разные и медведи разные. Разные лица, разный размер, разный пол. Нейросети способны это различать», — говорит заместитель исполнительного директора Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Сергей Корлыханов.

Первооткрывателей XXI века чествуют в день создания Русского географического общества.

«Много чего сделано. Мы постарались восстановить традиции экспедиции, традиции в издательской деятельности, в исследовательской, в научной, во многих-многих других сферах. Появились новые проекты», — отметил секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества.

Уже 181 год эта уникальная организация меняет наши представления о родной Земле и даже помогает предсказывать будущее.

Благодаря экспедициям РГО полярникам, к примеру, больше не нужно сидеть на льдине, наблюдая за изменениями климата. Ученые установили более сотни датчиков, которые автоматически передают данные о влажности, температуре и скорости таяния льдов.

«Арктика выступает источником ценных данных об изменении климата. Вообще, этот регион — самый чувствительный к изменениям климата в целом. Традиционно считается, что Арктика, в целом, теплее традиционно, чем вся Россия, и в четыре раза теплее, чем в целом по миру», — рассказал младший научный сотрудник Института географии РАН Александр Добрянский.

Современные технологии в руках географов вообще творят чудеса. Ученым удалось вплотную приблизиться к разгадке тайны древнего города на дне озера Иссык-Куль в Киргизии. Не исключено, что под водой может скрываться дворец Тамерлана. Руины обнаружил подводный дрон, а радиоуглеродный анализ подтвердил — это средневековые постройки.

«Это очень интересный объект на участке Шелкового пути, о котором, на самом деле, ничего не известно. Он ушел под воду, будучи шикарным процветающим поселением. Эта катастрофа, которая привела к затоплению этого поселения, она практически полностью изменила образ жизни и образ хозяйства на этой территории. И вот такая катастрофа — уровня Помпеи, можно сказать», — говорит младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Максим Меньшиков.

Еще одна историческая находка года — уже на дне Баренцева моря. Поисковики наткнулись на немецкое транспортное судно начала века, затопленное в годы Великой Отечественной. Опознать корабль удалось по единственной надписи на колоколе. Собранные материалы лягут в основу документального фильма.

Экспедиции РГО помогают прочесть прошлое и спроектировать будущее. Сплав по реке Нижняя Тунгуска — 800 километров по воде, где-то здесь могут появиться новые гидроэлектростанции.

«Очень мощная река, очень сильно подмывающая берега, берега с четвертичными отложениями, которые достаточно мягкие. Поэтому, учитывая все эти риски, река должна работать», — говорит директор департамента экспедиционной деятельности и исследования Русского географического общества Наталья Белякова.

Более трехсот экспедиций за год, и это не предел. Но если раньше они стирали с карт «белые пятна», то теперь объясняют, как меняется уже открытый мир и что с ним будет завтра.

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