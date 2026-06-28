Землетрясение произошло вблизи острова Хонсю

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземные толчки были зарегистрированы в 20:21 по всемирному координированному времени (23:21 мск). Эпицентр находился в 76 километрах к юго-востоку от города Хатинохе, население которого составляет свыше 230 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 59 километров.

Информации о жертвах, раненых и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне в Японии было зафиксировано еще одно землетрясение, магнитуда составила 5,6. Эпицентр находился недалеко от Токио. При этом за несколько секунд до сейсмоактивности жители страны получили тревожные уведомления. Кроме того, местные сейсмологи объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут ее сняли.

Ранее 5-tv.ru писал о двух сильных подземных толчках в Венесуэле в ночь на 25 июня. Они разрушили сотни зданий по всей стране, спасатели продолжают ликвидировать последствия. Землетрясение стало самым мощным в стране с 1900 года.

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