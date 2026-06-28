Все подключены: будущее России раскрыли через образ соцсети на «Алых парусах»

Будущее России выпускникам раскрыли через образ соцсети на «Алых парусах»

На празднике выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге показали ролик, в котором Россию сравнили с огромной социальной сетью, в которой может зарегистрироваться каждый желающий учащийся. Главная мысль видео заключалась в том, что любой выпускник — уже часть большой истории страны, а ее будущее зависит от его мечты, выбора и готовности действовать.

Ролик представил один из ведущих мероприятия Вячеслав Макаров. Он предложил зрителям представить, что великие люди России из прошлого и настоящего могли бы общаться с нынешними выпускниками на равных.

«Мы дети одной страны», — сказал Макаров.

На видео Россию представили пространством, которое объединяет поколения, культуру, достижения и людей. По замыслу авторов, эта «социальная сеть» появилась задолго до интернета, а каждый молодой человек, закончивший школу, в ней уже «зарегистрирован».

«Россия — это огромная социальная сеть, которая появилась гораздо раньше интернета», — прозвучало в ролике.

Авторы видео напомнили выпускникам, что рядом с ними в этой условной сети уже находятся Достоевский, Суворов, Петр I, Екатерина II, Столыпин, Рублев, Шукшин, Гагарин и миллионы жителей страны. При этом главная роль теперь переходит к самим выпускникам: им больше нельзя просто наблюдать за чужими достижениями.

«Теперь тебе нужно развивать эту соцсеть», — говорилось в ролике.

В обращении к ребятам также подняли тему сомнений, которые часто появляются перед началом взрослой жизни. Авторы ролика напомнили, что даже у людей, которыми сегодня восхищаются, путь не всегда был простым.

В пример привели вратаря Льва Яшина. После неудачи на чемпионате мира в Чили его исключили из сборной СССР, но позже он смог вернуться и стал единственным вратарем в истории футбола, получившим «Золотой мяч».

«А вдруг у меня не получится?» — такой вопрос, по словам авторов видео, знаком многим выпускникам.

Еще одним примером стал Антон Чехов. В ролике напомнили, что прежде чем стать великим писателем, он долго работал врачом. Этот эпизод прозвучал как ответ тем, кто боится ошибиться с выбором профессии.

«Твоя профессия найдет тебя», — говорится в ролике.

Отдельно авторы видео обратились к теме образования. Выпускникам напомнили об ученом Михаиле Ломоносове, который пришел пешком в Москву и позже сам основал университет. Его история стала примером того, как настойчивость и вера в мечту помогают пройти трудный путь.

В финале ролика прозвучала мысль о том, что большинство великих людей в юности тоже не знали всех ответов, но у них было главное — мечта.

«У них было то, что есть сейчас у тебя — мечта», — говорится в видео.

Вечерняя программа праздника прошла на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и другие артисты.

После концерта основное действие переместилось в акваторию Невы. Там зрителям показали водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника стал проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически проводил вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор «Алые паруса» стали одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году праздник вдохновил не только ребят на берегу: пока главный бриг прошел по Неве, больше десятка других парусников отправились в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, поезд выехал на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026».

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