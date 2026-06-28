«Включи музыку»: Filatov & Karas раскрыли выпускникам секрет счастья

Filatov & Karas раскрыли секрет счастья выпускникам

Музыкальный проект Filatov & Karas раскрыли секрет, как не терять оптимизма. Этому посвящена песня «Включи музыку», с которой коллектив выступил на празднике выпускников «Алые паруса — 2026».

Даже в самые непростые моменты важно не терять оптимизм и верить, что после любых трудностей обязательно наступит светлая полоса. Песня посвящена внутренней силе человека и способности находить поддержку в музыке, которая помогает справляться с грустью, одиночеством и тревогами.

В тексте переплетаются мотивы надежды, душевного тепла и веры в лучшее будущее, а сама музыка становится символом добра и эмоционального исцеления. Атмосфера композиции наполнена искренностью и позитивом, напоминая о том, что даже в минуты отчаяния важно сохранять свет внутри себя и не переставать двигаться вперед.

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами.

До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

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