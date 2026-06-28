«Попадет в сердца»: Дмитриенко исполнил гимн праздника выпускников «Алые паруса»
Композиция написана рэпером Бастой.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Ваня Дмитриенко исполнил гимн праздника выпускников «Алые паруса»
Певец Ваня Дмитриенко представил гимн праздника выпускников «Алые паруса — 2026», созданный рэпером Бастой (настоящее имя — Василий Вакуленко) специально для мероприятия.
Перед премьерой Дмитриенко признался, что для него большая честь исполнить эту композицию в один из самых важных вечеров для вчерашних школьников.
«Баста написал для вас гимн этого вечера „Алых парусов“, а мне доверили его спеть. И мы очень хотим вам показать. Эта песня, мне кажется, он содержит все те слова, что хочется сказать вам на дальнейшем пути. Я надеюсь, что она попадет в ваши сердца», — обратился со сцены Дмитриенко.
Песня стала музыкальным напутствием для тех, кто этой ночью прощается со школой и делает первый шаг во взрослую жизнь.
Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».
Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.
Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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