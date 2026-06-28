В МИД Бахрейна сообщили о перехвате ракет и беспилотников Ирана

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

В результате удара был поврежден жилой дом.

Иран атаковал Бахрейн ракетами и БПЛА

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

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Иран атаковал Бахрейн ракетами и беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Бахрейна.

В ведомстве заявили, что были перехвачены несколько ракет. В результате иранского удара, как утверждает Бахрейн, был поврежден жилой дом. Жертв нет.

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с возобновлением иранской агрессии против его территории», — сказано в официальном заявлении МИД Бахрейна для BNA.

На фоне этого МИД Бахрейна призвал к экстренному созыву СБ ООН.

Ранее, в субботу, министерство иностранных дел Бахрейна также сообщило об атаке со стороны исламской республики. В заявлении, в частности, говорилось о том, что Тегеран предпринял попытку атаковать королевство на рассвете. Летательные аппараты, которые, как утверждает ведомство были запущены со стороны Ирана, тоже успешно перехватили, а затем ликвидировали.

Ранее Иран пообещал «настоящий ад» базам США на Ближнем Востоке.

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