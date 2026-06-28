Многие умоляют вернуть их как можно быстрее на родину.
Фото: © Getty Images/ Kevin Carter / Contributor
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Власти США много месяцев удерживают в тюрьмах россиян, ожидающих депортации
Власти США много месяцев удерживают в миграционных тюрьмах россиян, которые ждут депортации. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.
Он отметил, что это одна из самых острых проблем на сегодняшний день. Многие, кто оказался под карающим прессом местной Фемиды, устали от неопределенности и умоляют, чтобы их как можно быстрее вернули домой.
Николай Пукалов добавил, что Генконсульство в свою очередь делает все возможное для решения этих вопросов. Однако в отдельных случаях процесс возвращения на родину может изрядно затянуться.
«Лучше в такие переделки не попадать», — добавил Николай Пукалов.
Ранее блогер Амиран Сардаров сравнил жизнь эмигрантов за рубежом с адом. Интернет-знаменитость на своем опыте знает, как нелегко начинать жизнь с чистого листа в чужой стране. Поэтому при любом удобном случае он поднимает тему возможной поддержки или возвращения соотечественников домой.
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