Генконсул РФ рассказал о положении ожидающих депортации из США россиян

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Многие умоляют вернуть их как можно быстрее на родину.

Власти США удерживают в тюрьмах россиян ожидающих депортации

Фото: © Getty Images/ Kevin Carter / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти США много месяцев удерживают в тюрьмах россиян, ожидающих депортации

Власти США много месяцев удерживают в миграционных тюрьмах россиян, которые ждут депортации. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.

Он отметил, что это одна из самых острых проблем на сегодняшний день. Многие, кто оказался под карающим прессом местной Фемиды, устали от неопределенности и умоляют, чтобы их как можно быстрее вернули домой.

Николай Пукалов добавил, что Генконсульство в свою очередь делает все возможное для решения этих вопросов. Однако в отдельных случаях процесс возвращения на родину может изрядно затянуться.

«Лучше в такие переделки не попадать», — добавил Николай Пукалов.

Ранее блогер Амиран Сардаров сравнил жизнь эмигрантов за рубежом с адом. Интернет-знаменитость на своем опыте знает, как нелегко начинать жизнь с чистого листа в чужой стране. Поэтому при любом удобном случае он поднимает тему возможной поддержки или возвращения соотечественников домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Деньги по карме: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

11:54
Число пострадавших от сальмонеллеза в Астрахани выросло до 23 человек
11:35
Россиянина обвинили в массовой краже указателей с названиями мостов в Японии
11:28
Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Кемерове пытался замести следы и сжечь ее тело
11:23
Опасный возраст для мужчин: почему после 50 растет риск тромбоза и как защитить сосуды
11:22
На Украине ликвидирован причастный к попытке теракта в Крыму полковник ГУР
10:56
Армения лишится 98% доходов от продажи рыбы при потере российского рынка

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео