Иран пообещал «настоящий ад» базам США на Ближнем Востоке

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

В КСИР отметили, что удары по объектам в исламской республике не решат вопрос контроля над Ормузским проливом.

Конфликт Ирана и США — Тегеран пригрозил ответом

Фото: www.globallookpress.com/Neil Milton

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Тема:
Война в Иране

КСИР: американские базы в регионе в эти дни столкнутся с настоящим адом

Военные объекты США, расположенные в странах Ближнего Востока, в ближайшее время получат жесткий ответ. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Американские базы в регионе в эти дни столкнутся с настоящим адом», — сказано в публикации.

В КСИР подчеркнули, что «слепые обстрелы» иранского города Сирик со стороны США никак не повлияют на вопрос контроля над Ормузским проливом, однако удары ИРИ по нарушителям напомнят кораблям о свободном проходе.

Ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на торговое судно в Ормузском проливе. Ночью 27 июня американские военные нанесли удары по иранским складам и береговым радарам.

Исламская республика ответила на действия США атакой на их военные базы в странах региона. Кроме того, в КСИР отметили, что в случае продолжения агрессии последует «более масштабный ответ».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран в процессе урегулирования ситуации идет на уступки.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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