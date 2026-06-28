В Санкт-Петербурге завершился главный праздник выпускников «Алые паруса — 2026». Подробнее о том, как это было, в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Под россыпью искрящихся самоцветов замирает весь Петербург. Эти огни над Невой вспыхивают лишь на мгновение, но остаются в памяти навсегда, как сама юность. А когда под этим каскадом огней появляется бриг «Россия», словно из сияния самой белой ночи, грань между мечтой и реальностью будто исчезает.

«Парусник прошел от Сенатской площади под створами Дворцового моста и сейчас красуется перед взглядами десятков тысяч выпускников. Никто не может отвести от него взгляд. Это мгновение ждут все школьные годы», — передавал с места событий корреспондент.

Сегодня они еще выпускники, а уже завтра капитаны своей жизни. Этот вечер принадлежит каждому из них. Они строят планы, которые кажутся бесконечными.

Удар в рынду — и время детства замирает, уступая место взрослой жизни. Вместе со своими сверстниками вот уже пять лет на Дворцовой — выпускники из Мариуполя, побратима Петербурга.

На этом празднике и выпускники из Китая, Кубы, стран СНГ, Африки, Европы. Разные города, разные языки, но одна ночь и одна мечта — выйти в большое плавание.

«Это, действительно, невероятно. Я очень рада, что мы сегодня здесь», — говорит Сара Малетич, гостья из Сербии.

К выпускникам обращались космонавты с МКС, учителя и герои, что задают сегодня молодежи самые верные и нужные ориентиры.

«Ставьте цели, ищите возможности, делайте шаги вперед к своей мечте. Шаг за шагом — и ваши мечты начнут сбываться. И помните: там, где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, звоните родителям почаще. Они всегда вас любят и ждут», — обратился к выпускникам Герой России Никита Шмидт.

На Дворцовой площади построили «Город мечтателей», что вел зрителей от школьных дворов Петербурга и историй людей к главному образу — кораблю из детского рисунка, готовому выйти в большое плавание.

На сцене — Люся Чеботина, Юлианна Караулова, Татьяна Куртукова, Елка. А секретный гость — Ваня Дмитриенко — исполнил песню, специально написанную для праздника.

После полуночи на набережных Невы начинали оживать сказки. Именно им была посвящена водно-пиротехническая часть праздника. На стрелке Васильевского острова раскинулось широкое русское поле. И в этой мизансцене, кажется, вся наша душа.

Эти тишина и покой так дороги сердцу, но в сказках их всегда пытаются нарушить темные силы. Но именно в час испытаний рождается настоящая сила и имя ей — любовь. Она не ждет удобного момента, а идет вперед, даже когда страшно. И вновь верный путь вчерашним школьникам указывают герои разных поколений.

Но какой дорогой идти дальше? Вопрос, знакомый каждому, кто стоит на пороге взрослой жизни. Каждый шаг — выбор, который меняет жизнь. И как важно не ошибиться.

А в это время бриг «Россия» идет по Неве, и каждый выпускник старается разглядеть и запомнить заветный парусник. Тем временем наши герои прошли все испытания. Выбор сделан. Над водой вспыхивает золотой сияние. Жар-птица, вестница надежды, символ счастья и удачи. Она напоминает: в жизни всегда есть место свету.

Шоу мирового масштаба, о котором не могли мечтать в далеком 1968-м, когда в Ленинграде впервые состоялся праздник. Все было очень скромно. А потом традиция прервалась. И только в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник возродился вновь. И каждый год он пленяет и восхищает.

Ночь уступает место рассвету, и алые паруса, словно яркая точка в конце главы, скрываются за горизонтом. Грандиозное шоу, собравшее миллионы взглядов на набережных, по телевидению, в Интернете, затихает. Остаются только отблески на воде и чувство, что за этой чертой начинается совсем другая жизнь, а сказка ждет новых героев.

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