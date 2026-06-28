Путин: Россия может быть только сильной и самостоятельной державой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Любое проявление слабости немедленно воспринимается как повод усилить внешнее воздействие на страну.

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или ее не будет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на съезде «Единой России».

Глава государства подчеркнул, что неоднократно предпринимались попытки оказать на Россию давление, однако они не приводили к желаемому для противников результату.

По словам президента, любое проявление слабости немедленно воспринимается как повод усилить внешнее воздействие на Россию. Именно поэтому вопрос сильного и суверенного государства остается для страны определяющим.

«Вновь повторю — Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, — или не будет никакой России», — заявил Путин.

Президент отметил, что, по его мнению, недоброжелатели стремятся ослабить Россию и снизить ее роль в мировых процессах. При этом он выразил уверенность, что такие попытки не увенчаются успехом.

«Этого никогда ни у кого не получалось — не получится и сейчас, не получится и впредь», — подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что Россия и дальше намерена отстаивать собственные интересы и сохранять независимый курс, несмотря на внешнее давление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия твердо стоит на ногах и отстаивает свои интересы, страна готова сражаться за них и свое будущее. Путин подчеркнул, что переживаемый страной период стал серьезным испытанием, но одновременно помог лучше понять ценность гражданской ответственности и настоящего патриотизма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Деньги по карме: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

18:04
В Горловке при атаке ВСУ на автобус пострадали три человека
18:00
Никогда не обижайте ворон: как они запоминают лица людей и могут мстить годами
17:51
Пахлаву предложили включить в список культурного наследия ЮНЕСКО
17:32
«Настоящий прорыв»: Кравцов поздравил школьницу Малкову с рекордом на ЕГЭ
17:13
Путин призвал кандидатов на выборах чаще общаться с избирателями
17:04
Путин: Россия может быть только сильной и самостоятельной державой

Сейчас читают

Грандиозное шоу: самые яркие моменты праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
«Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео