«Настоящий прорыв»: Кравцов поздравил школьницу Малкову с рекордом на ЕГЭ

Девушка набрала за пять экзаменов 500 баллов.
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin
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Министр просвещения России Кравцов поздравил школьницу Малкову с рекордом на ЕГЭ
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу Екатерину Малкову, набравшую максимальные 500 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Поздравляю Екатерину Малкову из школы № 1409 с выдающимся и поистине историческим достижением — впервые выпускница получила на ЕГЭ максимальные 500 баллов по пяти предметам! Это настоящий прорыв. Для будущих поколений выпускников установлена новая планка», — отметил Кравцов.
Министр подчеркнул, что успех выпускницы — это не просто высокие оценки, а подтверждение того, что упорство и качественное российское образование открывают широкие возможности.
«Желаю Екатерине не останавливаться на достигнутом! Пусть этот триумф станет прочным фундаментом для дальнейшего покорения научных вершин», — отметил он.
Екатерина Малкова окончила московскую школу № 1409 и стала первой выпускницей за 25-летнюю историю ЕГЭ, которой удалось получить максимальные 500 баллов по пяти предметам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в будущем Екатерина планирует связать свою жизнь с точными науками. Сейчас она выбирает, в каком из ведущих столичных вузов продолжить обучение.
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