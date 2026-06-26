Не хватает водителей: Госсовет обсудил состояние общественного транспорта в России

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Каждый четвертый автобус в стране не соответствует нормам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Одну из самых обсуждаемых проблем в масштабах страны — состояние общественного транспорта — обсудили сегодня на заседании комиссии Госсовета. В российских городах впервые провели инвентаризацию автопарка и выяснилось, что каждый четвертый автобус не соответствует нормам.

Еще одна глобальная проблема — нехватка водителей.

«Жители многих городов страны жалуются именно на большие интервалы движения и на нарушение графиков дорожного транспорта с достаточно большим временным интервалом. В числе причин — это нехватка водителей. Сложившаяся транспортная ситуация в городах России — это результат во многом отсутствия четкой стратегии в этой сфере, и нам необходимо менять этот подход», — заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

47 регионам федеральный центр окажет помощь. Они получат около двух тысяч автобусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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