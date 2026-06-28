Материнский капитал и пособия проиндексируют в 2027 году

Материнский капитал и другие социальные пособия в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

«Все пособия, которые выплачиваются различным льготным категориям, и материнский капитал — он также будет проиндексирован с 1 февраля… Проиндексированы будут все пособия на уровень фактической инфляции», — сказал Нилов.

Точный процент индексации станет известен лишь после подведения окончательных итогов по уровню фактической инфляции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в августе работающим пенсионерам повысят размер пенсионного обеспечения.

Выплаты будут повышены до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Это коснется только тех россиян, кто официально работал в прошлом году, поскольку размер пенсии напрямую зависит от этих коэффициентов. В этом году стоимость одного ИПК составляет 156,76 рубля.

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