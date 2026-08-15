Землетрясение повредило дома и здания в Индонезии

В результате землетрясения, которое произошло сегодня в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, повреждения получили жилые дома, а также ряд гражданских объектов. Об этом сообщает местный портал Jakarta Globe.

«Рано утром в субботу в провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло землетрясение магнитудой 7,7, повредившее жилые дома и общественные объекты в нескольких районах», — заявили в информационном агентстве.

СМИ также рассказали, что с серьезными последствиями столкнулась деревня Нану, где в результате подземных толчков пострадали минимум четыре жилых здания. Кроме того, разрушения зафиксированы и в других населенных пунктах: повреждены школы, больницы, а также религиозные объекты.

В издании добавили, что после основного землетрясения случилось еще несколько афтершоков. Власти страны устанавливают масштабы случившегося, а также возможное число раненых.

Ранее 5-tv.ru писал о землетрясении в Индонезии магнитудой 7,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 35 километров, активность выявили ночью в 162 километрах от города Лабуан Баджо на острове Флорес. Также были риски возникновения цунами.

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