Землетрясение зафиксировано у побережья Камчатки
Подземные толчки ощущаются в регионе второй день подряд.
Фото: www.globallookpress.com/Ivan Damanik
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Telegram-канал Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
В ведомстве заявили, что сейсмическая активность была зафиксирована в 00:43 по UTC (03:43 мск). Очаг подземных толчков находился на глубине 63,8 километров, а эпицентр — в 332 километрах от краевого центра Петропавловск-Камчатский и недалеко от северокурильских островов Шумшу и Парамушир.
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет. Кроме того, отсутствовала тревога цунами.
Кроме того, в филиале центра 14 августа писали о другом землетрясении, которое произошло в 236 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сейсмологи отметили, что магнитуда составила 4,3, а очаг располагался на глубине более 25 километров.
Ранее 5-tv.ru сообщал о землетрясении магнитудой 7,7 в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии. Власти зафиксировали повреждения жилых домов, медицинских учреждений и других объектов в нескольких населенных пунктах страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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