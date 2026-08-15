Землетрясение зафиксировано у побережья Камчатки

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Telegram-канал Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

В ведомстве заявили, что сейсмическая активность была зафиксирована в 00:43 по UTC (03:43 мск). Очаг подземных толчков находился на глубине 63,8 километров, а эпицентр — в 332 километрах от краевого центра Петропавловск-Камчатский и недалеко от северокурильских островов Шумшу и Парамушир.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет. Кроме того, отсутствовала тревога цунами.

Кроме того, в филиале центра 14 августа писали о другом землетрясении, которое произошло в 236 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сейсмологи отметили, что магнитуда составила 4,3, а очаг располагался на глубине более 25 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о землетрясении магнитудой 7,7 в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии. Власти зафиксировали повреждения жилых домов, медицинских учреждений и других объектов в нескольких населенных пунктах страны.

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