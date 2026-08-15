ВСУ ракетой атаковали промпредприятие в Самарской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 2 119 0

На месте происшествия работают экстренные службы.

Удар ракетой по предприятию Самарской области что случилось

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару со стороны киевских боевиков. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», — написал глава области.

Федорищев подчеркнул, что власти уточняют всю информацию о пострадавших в результате атаки ВСУ по объекту.

До этого губернатор объявил о введении в регионе режима «Ракетная опасность».

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре, который вспыхнул на сельхозпредприятии в Пензенской области в результате атаки украинских беспилотников. Спасатели ликвидировали возгорание, однако работа экстренных служб на месте продолжается. Кроме того, в регионе вводили ограничения на прием и отправку самолетов.

До этого вражеские дроны ударили по порту Усть-Луга в Ленинградскую область, после чего в гавани начался пожар. ПВО в ту ночь уничтожили свыше 50 летательных аппаратов противника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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