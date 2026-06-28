Удары ЦАХАЛ повредили объекты культурного наследия в Ливане

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Весь масштаб ущерба оценить пока невозможно.

Какие повреждения нанесли удары ЦАХАЛ по Ливану

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra dzen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр культуры Ливана Саламе: на юге страны повреждены культурные памятники

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ущерб или уничтожила ряд объектов культурного наследия на юге Ливана. Об этом агентству Reuters сообщил министр культуры Ливана Гассан Саламе.

По его словам, власти пока не могут полностью оценить масштаб повреждений, поскольку израильские войска продолжают занимать территорию примерно на десять километров вглубь Ливана. В этой зоне находятся средневековый замок Бофор и несколько исторических деревень.

Как отмечает Reuters, массированным авиаударам подверглись также некоторые древние города, в том числе Тир и Эн-Набатия. Кроме того, бомбардировки затронули город Тебнин, власти опасаются, что атаки могли повредить расположенную там крепость крестоносцев.

В свою очередь израильские военные утверждают, что во время атак учитывают информацию о наличии там так называемых «чувствительных объектов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские подразделения останутся в приграничной зоне столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности северных регионов страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Деньги по карме: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

21:09
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2
20:49
Три человека успели катапультироваться из разбившегося во Франции самолета
20:38
Путин допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива
20:35
Удары ЦАХАЛ повредили объекты культурного наследия в Ливане
20:32
Путин спрогнозировал рост производства топлива в России уже в июле
20:28
Путин: необходимо минимизировать последствия ударов ВСУ по инфраструктуре РФ

Сейчас читают

Грандиозное шоу: самые яркие моменты праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
«Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео