Названы самые популярные направления обучения в российских техникумах

Минпросвещения перечислило востребованные специальности у абитуриентов колледжей

Минпросвещения РФ назвало самые популярные направления приемной кампании в российских техникумах в 2026 году.

По направлению «Сестринское дело» было подано более 199 тысяч заявок, «Разработка и управление программным обеспечением» — более 181 заявки, «Лечебное дело» — более 123 тысяч заявок, «Туризм и гостеприимство» — более 113 тысяч заявок, «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» — более 84 тысяч заявок. Основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования завершился, уточнили в ведомстве.

Всего абитуриенты подали почти 3,8 миллиона заявлений, из них более 2,8 миллиона — на бюджет. При этом, как писал 5-tv.ru, свыше 3,2 миллиона из них были зарегистрированы уже по состоянию на 10 августа. Этот показатель примерно на 500 тысяч выше, чем в аналогичный период 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Состоялась также приемная кампания в вузы — набор на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования финиширует 29 августа. Как писал 5-tv.ru, в 2026 году в ведущих институтах и университетах страны начали действовать обновленные правила приема.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.