Выглядеть строго, чувствовать себя свободно: как выбрать рубашку для школьника

При покупке рубашки для школы нужно обращать внимание на посадку и ткань

Рубашка — одна из базовых вещей школьного гардероба. Ребенок может носить ее несколько раз в неделю, поэтому при покупке важно учитывать не только цвет и внешний вид.

Школьнику должно быть удобно двигаться, сидеть за партой и проводить в ней несколько часов подряд. Как выбрать рубашку для школы — в материале 5-tv.ru.

Посадка важнее моды

Первое, на что стоит обратить внимание — размер. Слишком тесная рубашка будет сковывать движения, а чрезмерно свободная может выглядеть неаккуратно и мешать ребенку.

При примерке школьник должен поднять руки, повернуться, наклониться и сесть. Если ткань не натягивается на спине, рукавах и в области плеч, модель подходит.

Не стоит покупать рубашку с огромным запасом на несколько лет. Небольшой запас по длине допустим, но вещь должна выглядеть аккуратно уже сейчас.

Ткань должна быть комфортной

Перед тем как выбрать рубашку для школы, стоит изучить состав ткани. Ребенок будет проводить в ней значительную часть дня, поэтому материал не должен раздражать кожу или создавать сильный дискомфорт.

Натуральные волокна обычно хорошо подходят для повседневной одежды. Добавление синтетических волокон может сделать ткань более практичной, устойчивой к сминанию и частым стиркам.

Рубашку стоит потрогать перед покупкой. Слишком жесткий или неприятный материал ребенку будет мешать, даже если сама модель хорошо сидит.

Цвет зависит от формы

В первую очередь нужно учитывать требования конкретной школы. Если установлен определенный цвет рубашки, ориентироваться придется на него.

Для мальчиков чаще выбирают белые, голубые и другие спокойные оттенки. Для девочек подойдут рубашки и блузки, которые сочетаются с юбкой, брюками, сарафаном или пиджаком.

Если строгих требований нет, можно учитывать предпочтения ребенка. Но для школы лучше выбирать спокойные цвета и модели без чрезмерно заметного декора.

Воротник и застежки

Воротник не должен давить на шею, особенно если ребенок носит рубашку под пиджаком или жилетом. Перед покупкой стоит проверить, насколько свободно школьник может повернуть голову и наклониться.

Для младших школьников удобны простые застежки, с которыми ребенок может справиться самостоятельно. Слишком мелкие пуговицы могут создавать сложности первокласснику.

Если рубашка нужна для ежедневной носки, лучше выбирать практичную модель, которую легко быстро надеть и снять.

Рукава и длина

Рукава должны соответствовать росту ребенка. Слишком короткие будут выглядеть неаккуратно и мешать при движении, а чрезмерно длинные могут цепляться за предметы и создавать неудобства.

При примерке стоит проверить, как рубашка ведет себя при поднятых руках и когда ребенок садится. Нижний край не должен постоянно задираться.

Для младших школьников особенно важно, чтобы рубашка не мешала активным переменам. Ребенок не должен постоянно поправлять одежду.

Практичность для родителей

Школьную рубашку приходится часто стирать, поэтому важно заранее узнать рекомендации по уходу. Практичная ткань должна сохранять форму и цвет после регулярных стирок.

Перед покупкой стоит посмотреть на швы, пуговицы и петли. Все детали должны быть аккуратно обработаны и надежно закреплены. Для ежедневного гардероба разумно иметь несколько рубашек, чтобы не стирать одну и ту же вещь после каждого учебного дня.

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