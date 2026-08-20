Ночной перекус: как поздний ужин влияет на качество сна

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Одинаковая пища утром и вечером может вызывать разную реакцию организма.

Почему нельзя есть на ночь: как еда влияет на сон

Фото: www.globallookpress.com/Chris Robbins

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Men's Fitness: поздний ужин влияет на метаболизм и ухудшает качество сна

Привычка плотно есть перед сном негативно сказывается на процессах восстановления организма и обмене веществ. Об этом сообщило Men's Fitness.

Биологические ритмы человека настроены так, что чувствительность к инсулину максимальна в утренние часы и постепенно снижается к вечеру.

По этой причине употребление одной и той же пищи в разное время суток вызывает разную реакцию. Ночью уровень сахара в крови поднимается значительно выше, чем во время завтрака.

Смещение приема пищи на темное время суток нарушает синхронизацию внутренних «часов» в печени, мышцах и жировой ткани с сигналами мозга. Это мешает правильной переработке глюкозы.

Исследование с участием добровольцев с лишним весом показало, что поздние трапезы удваивают чувство голода в течение дня и замедляют сжигание калорий примерно на 5%.

Однако основной вред позднего питания заключается в ухудшении качества сна. Тяжелая пища повышает внутреннюю температуру тела и заставляет кровь приливать к пищеварительному тракту, когда организму требуется покой.

Наполненный желудок может спровоцировать рефлюкс. Это фрагментирует сон и мешает фазе глубокого отдыха, во время которой происходит регенерация тканей и выброс гормона роста.

Специалисты рекомендуют завершать основные приемы пищи за два-три часа до сна. Если чувство голода слишком сильное, лучше отдать предпочтение легкому белковому перекусу, например, греческому йогурту или творогу, исключив при этом алкоголь и сладости.

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