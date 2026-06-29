Террористы хотят картинку, а не победу: Путин назвал истинную цель ударов по НПЗ

Это интервью Владимир Путин дал сразу после совещания по обеспечению топливом российских регионов. Как заявил президент, резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. При этом глава государства поручил свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим объектам инфраструктуры.

Владимир Путин подчеркнул — главная цель этих атак не экономическая. Ущерб от них в масштабах страны небольшой. Киеву необходима яркая картинка для создания иллюзии хоть каких-то успехов. Заявления президента изучил корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Очереди на заправках, нули вместо цен на топливо — то, что сегодня тревожит россиян — основная тема совещания президента с главами крупнейших нефтяных компаний. Необходимо слаженно и быстро завозить бензин — именно с ним сейчас временные трудности. С дизелем дела обстоят лучше. При этом бензина не стало меньше. Судя по всему, подводит логистика.

Несмотря на очереди на некоторых АЗС, запасы бензина в стране составляют 1,7 миллиона тонн — это почти уровень прошлого года. Тем не менее, Владимир Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка и обеспечить бесперебойные поставки, в том числе аграриям. Это еще и вопрос урожая.

Да, удары киевских террористов по гражданской инфраструктуре наносят ущерб. Спорить с этим сложно. Но Владимир Путин подчеркивает — ничего критичного. Дефицит временный. НПЗ работают в полную силу.

«В целом удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, — но и для подпитки информационной кампании. И может быть, если быть более точным, — даже не кампании, а информационной операции как части противоборства с Россией. Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах», — сказал Владимир Путин.

И вот доказательства — глава государства раскрыл новые подробности контактов с Киевом. Они есть. И оттуда звучат какие-то уж совсем странные предложения.

«Есть и новые предложения, некоторые из них я готов назвать — например, прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон. И понятно, почему делается это предложение — потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные и приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение — ограничить боевые действия — прошу внимания — только четырьмя территориями, то есть проводить боевые действия только в Херсонской области, в Запорожской области, в ДНР и ЛНР, на всех остальных территориях боевые действия прекратить», — раскрыл детали президент.

Робкие попытки во что бы то ни стало остановить боевые действия подчеркивают — на Банковой уже ясно видят неминуемое. У ВСУ катастрофический дефицит личного состава. Российские войска напротив — активно двигаются по всем направлениям. На севере совсем немного осталось до города Сумы. Сумское и Волчанское направление очень важно очистить от боевиков, чтобы обезопасить российское приграничье. Об этом глава государства заявил особенно твердо.

«Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», — заявил Владимир Путин.

До Купянска российской армии осталось до пяти километров. А в районе Рубцов пятитысячная группировка противника оказалась практически полностью окружена.

«На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около пяти тысяч человек, она прижата к реке. Но до полного и окончательного окружения остается где-то около двух километров», — сообщил президент.

Красный Лиман — одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза сортировочных железнодорожных станций — практически освобождена. В городе 11 тысяч зданий, и осталось зачистить от боевиков 149 домов.

Важные новости с южного фронта. По словам главы государства, Константиновка под контролем российских военных уже на 96 процентов. А взятие Константиновки открывает путь на Славянск и Краматорск — последние крупные города Донбасса, подконтрольные ВСУ.

И на этом фоне как-то странно звучат бравурные отчеты из Киева своим западным спонсорам. Понятно, что что-то говорить надо. Но, кроме террористических актов против гражданского населения, Банковой похвастать нечем. Но в Брюсселе и Лондоне не то что не замечают преступные действия ВСУ, но даже наоборот — поддерживают.

«Я видел это заявление. Я с удивлением его прочитал, честно сказать. Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос, хочется спросить — а удар по Старобельскому студенческому общежитию — это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали. Говорится, действительно, и об успехах ВСУ на поле боя по освобождению территорий. Возникает вопрос — где это и каких территорий?» — сказал Владимир Путин.

В общем, Киев занимается тем, что у них хорошо выходит — обманывать западных кураторов ради получения новых траншей и оружия. Тем временем российская армия планомерно выполняет поставленные задачи.

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