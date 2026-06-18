Путин: Россия предлагает нарастить экспорт удобрений и лекарств в страны АСЕАН

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 55 0

При этом страна продолжит обеспечивать партнеров продовольствием и энергоресурсами, спрос на которые остается стабильно высоким.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Россия готова увеличить объемы экспорта в государства АСЕАН, сделав акцент на продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН, который проходит в Казани.

Глава государства отметил, что Москва видит перспективы для расширения поставок удобрений, лекарственных препаратов и других востребованных товаров. При этом Россия продолжит обеспечивать партнеров продовольствием и энергоресурсами, спрос на которые остается стабильно высоким.

«Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, лекарственные препараты», — заявил Путин.

Президент также обратил внимание на сотрудничество в сфере мирного атома. По его словам, Россия готова помогать странам региона в развитии атомной энергетики. Он подчеркнул, что «Росатом» располагает уникальными технологиями строительства электростанций, отвечающих самым высоким требованиям безопасности и экологичности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и государства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступают за формирование справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Этот принцип закреплен в Казанской декларации, которую одобрили участники встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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