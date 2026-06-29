Новый этап конфронтации: каковы последствия признания Израилем геноцида армян

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Ранее резолюцию утвердил кабинет министров государства.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christian Reister; 5-tv.ru

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Израиль признал геноцид армян в Османской империи

Израиль официально признал геноцид армян в Османской империи. И это не просто исторический жест, а фактическое начало нового, почти открытого этапа конфронтации между Израилем и Турцией.

Речь идет о притеснении христианского меньшинства в Османской империи накануне и во время Первой мировой войны. В результате преследования, помещения в лагеря и высылки — по официальным данным — погибли около полутора миллиона армян.

Геноцидом эти события названы конвенцией ООН от 1948 года. Факт признали более 30 стран, включая Россию и США.

Десятилетиями Тель-Авив избегал этой исторической трагедии, надеясь сохранить козырь в нестабильном диалоге с Анкарой. Даже после разрыва дипломатических отношений осенью 2024 года из-за операций ЦАХАЛ в Газе Израиль не переходил эту чувствительную для Турции красную линию.

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