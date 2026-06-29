ВСУ отступают из городской застройки Константиновки

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Российская армия ежедневно наносит удары по стратегическим объектам в украинском тылу.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yevhen Lubimov; 5-tv.ru

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Как сообщили в нашем Минобороны, ВСУ отступают из городской застройки Константиновки и безуспешно пытаются закрепиться на ее окраинах. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы России контролируют уже 96% этого населенного пункта.

Кроме того, наша армия ежедневно наносит удары по стратегическим объектам в украинском тылу. Очевидцы сообщают о взрывах и пожарах в разных городах страны. Но прежде всего — в Харькове. Там сейчас горят оборонные предприятия и склады с боеприпасами ВСУ.

Помимо Харькова, горят резервуары с топливом в Кировоградской области Украины. Напомним, что эти удары наша армия наносит в ответ на террористические атаки киевского режима по мирным жителям российских регионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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