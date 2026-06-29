Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на синагогу в Ярославле

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в синагоге в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Планировавший нападение мужчина задержан. Известно, что он планировал примкнуть к террористической ячейке в Сирии.

В сообщении ведомства отмечается, что задержанный действовал по указанию куратора. Он приобрел компоненты, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью, и собирался напасть на городскую синагогу.

Совершить злодеяние и покинуть Россию ему не удалось, попытку теракта и дальнейшего бегства пресекли сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Амстердаме произошел взрыв в еврейской школе, об этом сообщал 5-tv.ru. Нападение может быть связано с конфликтом Израиля и США с Ираном. До того в американском штате Мичиган выходец из Ливана атаковал синагогу. Перед терактом он опубликовал фотографии своей семьи, погибшей в результате удара Израиля по Ирану. Еще раньше, в бельгийском городе Льеж произошел взрыв у синагоги.

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