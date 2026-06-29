«Уничтожают детей»: Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом
По данным СМИ, ЦАХАЛ готовится возобновить масштабные боевые действия в палестинском анклаве.
Фото, видео: Reuters/Dawoud Abu Alkas; 5-tv.ru
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Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Турция незамедлительно ответила на решение Израиля жесткой дипломатической атакой. В МИД республики подчеркнули, что это политический шаг, которым Тель-Авив пытается отвлечь внимание мирового сообщества от преступлений в секторе Газа. С заявлением выступил и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Они преднамеренно уничтожали невинных детей, нанося удары по паркам, школам, больницам и деревням. То, что произошло в секторе Газа, и есть настоящий геноцид. И эти нападения продолжаются до сих пор. Нет никаких сомнений, что преступления будут расследованы. Мы не станем закрывать глаза на происходящее», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
С первых месяцев бомбардировок сектора Газа Эрдоган публично допускал, что турецкие силы могут войти в Израиль. А в мае этого года фактически предупредил премьера Нетаньяху, что если он не изменит свою политику, то «усвоит урок» от всего мусульманского мира.
Тем временем израильские СМИ пишут, что Тель-Авив готов возобновить полномасштабные боевые действия в палестинском анклаве. По данным журналистов, Нетаньяху уже уведомил об этом Вашингтон. Белый дом, напомним, выступает против такого сценария и настаивает на сохранении действующего рамочного соглашения.
Впрочем, ЦАХАЛ и сейчас продолжает точечные операции в Газе, называя это охотой на командиров ХАМАС и уничтожением объектов подземной инфраструктуры.
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