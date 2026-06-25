Хронический насморк или зуб в носу? Стоматолог раскрыл симптомы редкой аномалии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 36 0

Патология нередко формируется еще во время внутриутробного развития и может оставаться незамеченной годами.

Могут ли зубы расти в носу: симптомы причины советы врача

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Шевчук: зачатки зубов могут скрытно развиваться в носу годами

Зачатки зубов в редких случаях могут развиваться в носовой полости или гайморовой пазухе и долго оставаться незамеченными. Такая аномалия способна маскироваться под заболевания ЛОР-органов. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала стоматолог Эмелин Шевчук.

По словам специалиста, это ничто иное, как эктопия зуба. При таком состоянии зубной зачаток появляется не в привычном месте, а в другой области. Чаще всего в носовой полости находят сверхкомплектные зубы, а также смещенные резцы или клыки.

Как пояснила Шевчук, нос и верхняя челюсть расположены очень близко друг к другу. Их разделяет лишь тонкая костная пластинка, поэтому в редких случаях зубной зачаток может сместиться в нетипичную зону.

Такая патология нередко формируется еще во время внутриутробного развития. В числе возможных факторов риска проявления данной аномалии генетическая предрасположенность, нарушения формирования челюстно-лицевого скелета, воспалительные процессы и травмы в раннем возрасте.

При этом долгое нахождение зуба в носу или гайморовой пазухе ведет к осложнениям. Среди них хронические синуситы, разрушение костной ткани и проблемы со зрением.

К тому же выявить такую аномалию бывает сложно из-за схожести симптомов с обычными ЛОР-заболеваниями. Эктопический зуб часто вызывает заложенность носа с одной стороны, неприятные выделения, частые синуситы, головные боли и боль в области лица.

Из-за таких симптомов пациенты иногда годами лечат хронический насморк или гайморит, даже не подозревая о настоящей причине проблемы. Привычное лечение в таких случаях часто не дает устойчивого результата, и симптомы возвращаются снова.

Для диагностики подобных нарушений врачи порекомендовали использовать современные методы визуализации. Один из них — конусно-лучевая компьютерная томография, или КЛКТ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьница на Урале столкнулась с этой редкой аномалией. У девочки зачаток зуба мудрости пророс в гайморовой пазухе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
«Это ужасно»: жительница Венесуэлы потеряла семью в результате землетрясения
23:02
«Легенда»: Калюжный о реакции сослуживцев на его популярность
22:49
Облитая кислотой в Петербурге девушка лишилась части уха
22:30
В Одессе сотрудники ТЦК сломали лапу собаке уклониста
22:21
Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран ночью
22:11
«Алые паруса-2026»: русская сказка, победа добра и исполнение мечты

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам
«Спасибо за все»: внебрачный сын Михаила Ножкина обратился к отцу у гроба
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео