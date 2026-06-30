И прежде всего Монако, где сейчас выясняют обстоятельства взрыва в элитном районе. Мишенью стал украинский олигарх Вадим Ермолаев с очень неоднозначной репутацией. По данным прессы, подозреваемый скрылся в соседней Франции, там он попал на камеры наблюдения, а за организацией покушения мог стоять киевский режим.

Бизнесмен входил в топ-50 богатейших украинцев, руководил сетью мошеннических кол-центров, конфликтовал с СБУ и в итоге сбежал за границу в статусе личного врага Зеленского.

Вся последняя информация с места — у корреспондента «Известий» Кристины Гершвильд, она передает из Монако.

Теракт — и местная пресса тут же находит киевский след. Взорван беглый олигарх Ермолаев — 23-й номер в списке ста самых богатых украинцев по версии Forbes, который перешел дорогу Зеленскому.

Девять вечера. Улица Реверен-Пер-Луи-Фолла. Неизвестный в черном головном уборе бросает у входа в особняк то ли пакет, то ли рюкзак. Бежит прочь. Камера слежения успевает поймать его лицо. Спустя несколько минут раздается взрыв.

«Было установлено, что подозреваемый несколько раз появлялся в этом районе, по всей видимости, поджидая своих жертв. Сразу после взрыва он скрылся с места происшествия, что свидетельствует о том, что, вероятнее всего, заранее вел наблюдение за потерпевшими», — заявил государственный министр Монако Кристоф Мирман.

В тяжелом состоянии 60-летний мужчина и женщина. Кроме того, пострадал подросток. В Монако объявлен красный уровень опасности и план-перехват. Еще больший шок накрывает княжество, когда выясняется, кто был целью.

«Да, это король водки, коньяков и контрабанды из Днепропетровска. У него репутация настоящего короля контрабанды. Он живет в Монако, ездит там на Bentley, и за ним уже некоторое время наблюдают. За ним тянется репутация торговца оружием. Это одно из двадцати крупнейших украинских состояний», — сказал депутат Национального собрания Франции Лоран Якобелли.

Французская пресса ставит свой диагноз. Статья Le Monde выходит под заголовком: «По данным серьезных источников, пострадавший находится под санкциями Киева». И обращают внимание на любопытную игру слов: что фразу можно прочесть как «санкционирован Киевом».

«В отношении Ермолаева были введены персональные санкции указом Зеленского при довольно необычных обстоятельствах. СБУ и Совет национальной безопасности не представили доказательств вины. Поэтому возникли подозрения, что вокруг введения этих санкций могла иметь место коррупционная история или неудавшаяся коррупционная сделка», — пояснил руководитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике.

Чем же известен Вадим Ермолаев? Крупным строительным бизнесом в Днепропетровске и отмыванием огромных денег через эстонский банк Versobank. А еще у него были более 150 незаконных кол-центров — это десятки тысяч операторов. Действовали они в том числе в странах ЕС.

Бизнес-империя Ермолаева — по сути, часть сложной системы днепропетровских преступных группировок, которые работали под контролем СБУ. Все обрушилось из-за конфликта интересов. Есть данные, что Ермолаев начал финансировать конкурентов Зеленского, после чего ему дали понять: пора делиться активами. Олигарх отказался.

В 2019 году Ермолаевы экстренно получили гражданство Кипра и устремились подальше от Банковой.

Ермолаев был известен еще и тем, что проходил «курортную службу» в так называемом батальоне Монако. Сами же украинцы окрестили так группу своих олигархов, политиков, бизнесменов и их детей, которые предпочли окопам Лазурный берег.

Некоторых, впрочем, нашли и там. 30 января этого года стало известно о загадочной смерти известного украинского банкира Александра Адарича в Милане. За год до этого — убийство бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова в Испании. Как пишут в соцсетях: сколько бы ни спорили Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, евроинтеграция Украины — криминально-террористическая — уже вовсю идет.

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