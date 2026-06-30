Вода выше колена: дома в Свердловской области затопило после сильных ливней

Жители Свердловской области столкнулись с сильными подтоплениями после ливней

Жители Свердловской области столкнулись с сильными подтоплениями после ливней, обрушившихся на регион. В поселке Самострой в Первоуральске вода зашла на участки, затопила дома и повредила имущество. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказали местные жители.

Так, проживающая в поселке Галина Асабина сообщила, что после работы не смогла попасть домой из-за потока воды. По ее словам, уровень воды был выше колена, а течение оказалось настолько сильным, что с участка сорвало крыльцо.

«Течение было страшенное, крылечко оторвало. Все прямо рекой бежало в сторону соседей», — отметила женщина.

Вода попала в несколько комнат дома, а также затопила подпол. Ночевать Галине и ее мужу пришлось у детей. С участка супругов вывозили на пожарной машине.

Другой местный житель рассказал, что власти быстро отреагировали на ситуацию. Он подчеркнул, что за ночь в поселке вырыли ров, который помог снизить уровень воды.

Также мужчина сообщил, что один из соседей пытался помочь пожилой женщине и сам оказался в опасной ситуации.

«Сосед пошел спасать бабушку, воды было очень много, провалился в канаву по шею примерно», — добавил он.

Жители поселка отметили, что передвигаться по затопленным участкам теперь можно исключительно в болотных сапогах. По словам одной из местных жительниц, за долгие годы проживания в Самострое она впервые столкнулась с таким масштабом подтопления.

«Мы здесь живем больше 25 лет, такое в первый раз», — пояснила женщина.

До этого в МЧС России сообщили о подтоплениях в Оренбургской области. По данным ведомства на 23 июня, из-за сильных дождей и подъема уровня рек там оказались подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. Из зоны подтопления эвакуировали 93 человека, в том числе 12 детей. Людей разместили у родственников и в пунктах временного нахождения.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы.

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