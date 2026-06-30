Вывезли в лес: в Красноярском крае раскрыли дело об изнасиловании 35-летней давности

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Расследование сдвинулось после повторной проверки старых материалов и новых экспертиз.

В Красноярском крае раскрыли преступление спустя 35 лет

Фото: krk.sledcom.ru

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В Красноярском крае раскрыли дело об изнасиловании 35-летней давности

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об изнасиловании девушки, совершенном еще в 1991 году. Перед судом предстанет 61-летний житель Ачинска. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло ночью 14 июня 1991 года после застолья в одной из квартир. Когда одна из девушек ушла, вторая тоже попыталась покинуть компанию, однако один из участников встречи, как считают следователи, не дал ей этого сделать.

По данным СК, мужчина был пьян, применил к девушке насилие, угрожал ей и совершил преступление. После этого он вывез потерпевшую в лесной массив на окраине города и оставил там.

Девушка сама обратилась в правоохранительные органы после случившегося, но тогда доказать причастность подозреваемого не удалось.

В 2026 году следователи заново изучили материалы дела, нашли противоречия в показаниях свидетелей и назначили дополнительные экспертизы, включая биологическое исследование.

Как сообщили в Следственном комитете, в ходе расследования мужчина признал вину. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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