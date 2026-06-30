Китай и Казахстан подали заявки на вступление в Центр синхротронных исследований РФ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Это научная организация, созданная по канонам других крупных международных исследовательских учреждений.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Китай подал заявку на вступление в Центр синхротронных исследований РФ

Китай и Казахстан подали заявки на вступление в Международный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований России. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на заседании Российской академии наук.

«Вступила Белоруссия, Узбекистан, Республика Иран, Таджикистан. И сейчас Китай прислал (заявку. — Прим. ред.) <…> После нескольких операций они быстро прислали бумагу, что они просят принять их в это дело. Сейчас идет прием Китайской Народной Республики и казахов», — отметил руководитель Курчатовского института.

Международный центр был основан по поручению президента России Владимира Путина. Ковальчук добавил, что эта научная организация была создана по канонам, сформированным такими центрами, как CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям).

Также он сообщил, что Курчатовскому институту были переданы мощности межведомственного суперкомпьютерного центра, который располагается в подмосковной Дубне. Они включают в себя и 20 тысяч километров сетей.

Отметил президент исследовательского центра и то, что большая часть гигабитных каналов России ориентированы на Запад. Следующий шаг — это налаживание связей с Востоком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что материаловедение и энергетика — основы развития науки в России. Об этом заявил Михаил Ковальчук. А главным источником научного развития, по его словам, остается человеческая мысль.

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