Знали жертву заранее: что выяснил СК об убийстве студента в Омске

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Следствие считает, что нападение не было случайным, к расправе готовились заранее.

Что выяснил СК об убийстве студента в Омске детали причины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Убившие омского студента люди встречались с ним до совершения преступления

Шестеро обвиняемых в убийстве 20-летнего студента в Омске были знакомы с ним до преступления и успели пообщаться лично. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

В ведомстве пояснили, что молодой человек не уехал бы на пустырь с незнакомцами. По данным следствия, после приезда обвиняемых в Омск они некоторое время общались с потерпевшим вживую, хотя этот период был недолгим.

По версии следствия, 20 июня 2026 года четверо молодых людей и две девушки в возрасте от 20 до 24 лет связали студенту руки и ноги скотчем. После этого его перенесли к заброшенному зданию на улице 10 лет Октября в Омске.

Там на молодого человека напали с ножом. Ему нанесли множественные удары в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений студент умер на месте. После убийства фигуранты обмотали тело мусорными мешками и спрятали его в яме.

В прокуратуре Омской области сообщили, что как минимум часть обвиняемых специально приехала в город из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, они заранее сняли квартиру, купили скотч, мусорные мешки и перчатки, а также пытались подготовить себе алиби.

Омский суд арестовал четверых обвиняемых 29 июня, среди них две девушки. Еще двум фигурантам меру пресечения должны избрать 30 июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
Венера против Марса: любовный гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

13:48
Еще и поет: Оксана Самойлова объявила о запуске музыкальной карьеры
13:46
«Лед тронулся»: Дегтярев о решении ISU о допуске российских спортсменов к соревнованиям
13:42
В Пермском крае на шестиклассника напал медведь
13:32
Оккультное убийство? В СК оценили версию о расправе над студентом в Омске
13:27
Не смогли договориться? Почему Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29
13:23
«Делать там нечего»: дипломат Долгов предупредил ЕС о крахе туристического сектора

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео