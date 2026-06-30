Оккультное убийство? В СК оценили версию о расправе над студентом в Омске

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

После громкого преступления в соцсетях появились разные предположения, но следствие уже отсекло одно из них.

Зачем убили студента в Омске причина детали происшествия

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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В СК не рассматривают версию об оккультном характере убийства студента в Омске

Следствие не рассматривает версию об оккультном мотиве убийства 20-летнего студента-историка в Омске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

О пропаже молодого человека его мать заявила в полицию 21 июня. Позже тело студента с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре. По делу задержаны семь человек в возрасте от 22 до 24 лет, среди них две девушки.

После появления информации о преступлении в соцсетях и ряде СМИ начали обсуждать разные версии случившегося, включая предположение об оккультном характере убийства. Однако в региональном Следственном комитете эту версию опровергли.

«Версий произошедшего несколько. Но точно не оккультный мотив, эта версия не рассматривается», — сообщили представители ведомства.

По данным следствия, подозреваемые специально приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга для совершения преступления. Ранее они не были знакомы друг с другом и нашли друг друга в интернете.

Четверых фигурантов уже арестовали на два месяца. Еще двое ожидают суда по вопросу избрания меры пресечения. Расследование продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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