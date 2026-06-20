Возбуждено уголовное дело по факту нападения в торговом центре в Краснодаре

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Мужчина с ножом атаковал посетителей ТЦ — одна женщина погибла, пятеро пострадали.

СК возбудил дело после нападения в ТЦ Краснодара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По факту происшествия в торговом центре Краснодара возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

В одном из торговых центров Краснодара молодой человек с ножом напал на посетителей. В результате произошедшего одна женщина погибла, еще пятеро получили ранения. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Следственные органы возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В рамках расследования назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая должна установить особенности состояния подозреваемого.

Как уточнили в СК, специалисты продолжают работу на месте происшествия. Следователи и криминалисты проводят необходимые действия, устанавливают последовательность событий и собирают доказательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападение произошло в торговом центре West Mall, где также располагается многофункциональный центр.

Очевидцы рассказывали, что перед нападением в здании началась эвакуация людей. По словам одной из посетительниц по имени Оксана, в торговом центре находился ее ребенок, когда неизвестный начал разливать жидкость и пытался устроить поджог.

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