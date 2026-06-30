Планировка и площадь: какие квартиры более популярны на вторичном рынке

На вторичном рынке более популярны квартиры с удачной планировкой

Ликвидность квартиры сегодня зависит не только от площади, но и от удобства планировки. Об этом Газете.ру сообщил коммерческий директор девелоперской компании Дмитрий Софронов.

По словам эксперта, на вторичном рынке квартиры одинакового метража могут отличаться в цене на 10–15%, если пространство организовано более функционально.

Эксперт отметил, что наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры. При этом преимуществом считаются кухня-гостиная площадью от 15 квадратных метров, спальня от десяти квадратных метров и ширина жилых комнат не менее трех метров.

Также на привлекательность жилья влияют отсутствие длинных коридоров и сложной геометрии помещений, наличие гардеробной или удобной системы хранения, а также санузел площадью 3,3–5 квадратных метров.

По словам Софронова, такие решения помогают быстрее найти покупателя и сохранить стоимость квартиры при продаже.

«Хорошая квартира не требует постоянных уступок со стороны владельца», — заключил Софронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехкомнатные квартиры теряют ликвидность в 2026 году. Покупатели все реже готовы платить за дополнительную площадь, отдавая предпочтение компактным форматам, удобным планировкам и низким расходам на содержание.

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