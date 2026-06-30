Девять смертей от суррогата: на Урале разыскивают продавцов поддельного алкоголя

На Урале мужчины погубили девятерых человек продажей поддельного алкоголя

В Алапаевске Свердловской области троих фигурантов дела о продаже смертельно опасного суррогатного алкоголя объявили в розыск. По версии следствия, именно из-за их действий погибли девять человек. Об этом сообщает Е1.RU.

Следствие считает, что обвиняемые вместе с сообщниками продавали поддельное спиртное в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Незаконная торговля, по данным правоохранителей, велась с сентября 2020 года по декабрь 2021-го.

После употребления суррогата скончались девять человек: пятеро жителей Свердловской области и четверо — из ХМАО.

В мае городской суд уже вынес приговор шестерым участникам дела. Трое из них получили условные сроки от трех до четырех лет, еще троих отправили в колонию общего режима. Кроме того, осужденных обязали выплатить моральную компенсацию семерым потерпевшим.

Материалы в отношении еще трех обвиняемых выделили в отдельное производство в феврале этого года. После этого мужчины скрылись от суда и были объявлены в розыск.

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