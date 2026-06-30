Девять смертей от суррогата: на Урале разыскивают продавцов поддельного алкоголя
Фигуранты дела не дождались суда.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Урале мужчины погубили девятерых человек продажей поддельного алкоголя
В Алапаевске Свердловской области троих фигурантов дела о продаже смертельно опасного суррогатного алкоголя объявили в розыск. По версии следствия, именно из-за их действий погибли девять человек. Об этом сообщает Е1.RU.
Следствие считает, что обвиняемые вместе с сообщниками продавали поддельное спиртное в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Незаконная торговля, по данным правоохранителей, велась с сентября 2020 года по декабрь 2021-го.
После употребления суррогата скончались девять человек: пятеро жителей Свердловской области и четверо — из ХМАО.
В мае городской суд уже вынес приговор шестерым участникам дела. Трое из них получили условные сроки от трех до четырех лет, еще троих отправили в колонию общего режима. Кроме того, осужденных обязали выплатить моральную компенсацию семерым потерпевшим.
Материалы в отношении еще трех обвиняемых выделили в отдельное производство в феврале этого года. После этого мужчины скрылись от суда и были объявлены в розыск.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?