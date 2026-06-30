Девять смертей от суррогата: на Урале разыскивают продавцов поддельного алкоголя

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Фигуранты дела не дождались суда.

На Урале разыскивают продавцов поддельного алкоголя детали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Урале мужчины погубили девятерых человек продажей поддельного алкоголя

В Алапаевске Свердловской области троих фигурантов дела о продаже смертельно опасного суррогатного алкоголя объявили в розыск. По версии следствия, именно из-за их действий погибли девять человек. Об этом сообщает Е1.RU.

Следствие считает, что обвиняемые вместе с сообщниками продавали поддельное спиртное в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Незаконная торговля, по данным правоохранителей, велась с сентября 2020 года по декабрь 2021-го.

После употребления суррогата скончались девять человек: пятеро жителей Свердловской области и четверо — из ХМАО.

В мае городской суд уже вынес приговор шестерым участникам дела. Трое из них получили условные сроки от трех до четырех лет, еще троих отправили в колонию общего режима. Кроме того, осужденных обязали выплатить моральную компенсацию семерым потерпевшим.

Материалы в отношении еще трех обвиняемых выделили в отдельное производство в феврале этого года. После этого мужчины скрылись от суда и были объявлены в розыск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Все изменит? Эти четыре знака зодиака почувствуют влияние ретроградного М...

Последние новости

21:40
Россия направит в Турцию самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров
21:26
Девять смертей от суррогата: на Урале разыскивают продавцов поддельного алкоголя
21:07
Трамп назвал вредным для США гражданство по праву рождения
21:00
Оставила предсмертную записку: пожилая женщина отравила четверых внуков и дочь
20:55
Версия о причастности СБУ к взрыву в Монако считается приоритетной
20:44
Планировка и площадь: какие квартиры более популярны на вторичном рынке

Сейчас читают

Женщине оторвало ноги: что известно о пострадавших при взрыве в Монако
Оккультное убийство? В СК оценили версию о расправе над студентом в Омске
Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео