Силы ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России за 14 часов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 121 беспилотник самолетного типа ВСУ над российскими регионами. О таких данных проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дежурные силы ПВО страны работали с 07 утра до 21 вечера. За этот период БПЛА ВСУ были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской областями. Также дроны противника сбили над Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

Помимо этого, беспилотники ВСУ ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 29 на 30 июня российские силы ПВО уничтожили 419 украинских беспилотников над регионами страны.

Как уточняли в Минобороны, атаке со стороны ВСУ подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Орловская, Тульская и другие области страны. Кроме того, российские военные перехватили беспилотники над Липецкой, Саратовской, Смоленской и Тверской областями, а также над Республикой Крым и Московским регионом.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.

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