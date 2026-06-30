Силы ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России за 14 часов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 182 0

Вражеские дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и другими субъектами, а также над акваторией Азовского моря.

Сколько беспилотников ВСУ сбили над регионами России 30 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 121 беспилотник самолетного типа ВСУ над российскими регионами. О таких данных проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дежурные силы ПВО страны работали с 07 утра до 21 вечера. За этот период БПЛА ВСУ были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской областями. Также дроны противника сбили над Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

Помимо этого, беспилотники ВСУ ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 29 на 30 июня российские силы ПВО уничтожили 419 украинских беспилотников над регионами страны.

Как уточняли в Минобороны, атаке со стороны ВСУ подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Орловская, Тульская и другие области страны. Кроме того, российские военные перехватили беспилотники над Липецкой, Саратовской, Смоленской и Тверской областями, а также над Республикой Крым и Московским регионом.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
30 июн
Лантратова: гибель младенца в Егорьевске из-за атаки ВСУ не имеет оправданий
30 июн
В результате повторной атаки дронов ВСУ в Донецке погиб сотрудник МЧС России
30 июн
Шестимесячный ребенок погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Подмосковье
30 июн
За ночь силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над регионами России
30 июн
Средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ на подлете к Москве
28 июн
Украинские беспилотники уничтожили 14 школьных автобусов в Херсонской области
28 июн
За ночь силы ПВО уничтожили 213 беспилотников ВСУ над регионами России
28 июн
В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА погиб человек
28 июн
Врачи оценили состояние пострадавших при атаке БПЛА на «Самбекские высоты»
28 июн
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на НПЗ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Все изменит? Эти четыре знака зодиака почувствуют влияние ретроградного М...

Последние новости

23:00
Более 80 стационаров обновили в Москве с 2020 года
22:51
Режиссера фильма «47 ронинов» приговорили к 2,5 годам тюрьмы за мошенничество
22:45
Зеленый яд в чистом виде: почему нельзя купаться в «цветущих» водоемах
22:41
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в Персидском заливе
22:33
«Разрушают европейское государство»: в Польше высказались о шансах Украины вступить в ЕС
22:24
«Нельзя терять бдительность»: доктор наук оценил шансы столкновения астероида с Землей

Сейчас читают

Версия о причастности СБУ к взрыву в Монако считается приоритетной
Женщине оторвало ноги: что известно о пострадавших при взрыве в Монако
Оккультное убийство? В СК оценили версию о расправе над студентом в Омске
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео