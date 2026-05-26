Трехкомнатные квартиры теряют ликвидность в 2026 году

Покупатели квартир в 2026 году все реже готовы платить за дополнительную площадь. На первый план выходят стоимость квартиры, ежемесячный платеж, удобство планировки, расходы на содержание жилья и возможность при необходимости быстро продать объект.

На этом фоне привычная трехкомнатная квартира может оказаться далеко не самым желанным вариантом. Подробнее о том, как «трешки» теряют ликвидность — в материале 5-tv.ru.

Больше не «семейное жилье» — проблема трехкомнатных квартир

Трехкомнатные квартиры в 2026 году рискуют потерять прежний статус универсального семейного жилья, заявила в беседе с 5-tv.ru риелтор и эксперт по доходной недвижимости Оксана Пивоварова.

По ее мнению, рынок постепенно разворачивается в сторону более компактных квартир, которые проще купить, оплачивать, сдавать и в дальнейшем продавать.

«Меньше — больше. Этот парадокс скоро станет главным законом рынка недвижимости. Еще пару лет назад трехкомнатная квартира была мечтой и символом статуса. А уже через 12–18 месяцев застройщики начнут избавляться от них как от балласта», — отметила эксперт.

Речь идет не о том, что любая трехкомнатная квартира внезапно перестанет быть нужной. Большой семье квартира с несколькими отдельными комнатами по-прежнему может быть необходима.

Однако купить квартиру в 2026 году многие хотят не «на вырост» и не ради демонстративного метража, а с четким расчетом: сколько придется платить за покупку, ремонт, коммунальные услуги и насколько легко такую квартиру получится продать в будущем.

По словам Пивоваровой, именно в этом расчете трехкомнатная квартира начинает проигрывать более компактным форматам. Покупатель квартиры в 2026 году все чаще выбирает не лишнюю комнату, а комфортную кухню-гостиную, небольшую спальню, кладовую, парковочное место или удачное расположение дома.

Не гарантия счастья: кому нужна такая квартира

Еще несколько лет назад трехкомнатная квартира воспринималась как логичная цель для семьи: родители, дети, иногда пожилые родственники, гости, отдельная комната для каждого. Большая квартира означала стабильность, достаток и возможность не думать о переезде в будущем.

Однако образ жизни покупателей заметно изменился. По оценке риелтора, значительную часть спроса в крупных городах формируют одиночные покупатели и пары без детей.

Для них квартира с тремя изолированными комнатами нередко оказывается избыточной: в одной комнате живут, в другой работают время от времени, а третья фактически остается закрытой или превращается в склад вещей.

«Одиночество как тренд: 40% покупателей в мегаполисах — это холостяки и бездетные пары. Зачем им три изолированные комнаты?» — объяснила риелтор.

При выборе квартиры в 2026 году покупателю важно понимать, кто сможет приобрести ее после него. У компактной квартиры круг потенциальных покупателей обычно шире: это молодой специалист, пара, инвестор, родители для ребенка-студента или человек, который хочет купить квартиру для сдачи.

У трехкомнатной квартиры покупательская аудитория заметно уже: чаще всего такая квартира нужна семье, которая располагает значительным бюджетом и готова взять на себя крупные расходы.

Дополнительным фактором эксперт называет высокую нестабильность семейных сценариев. Покупатели опасаются приобретать слишком большую квартиру, если не уверены, что смогут долго нести финансовую нагрузку.

В случае развода или резкого изменения доходов просторная квартира может стать активом, который нужно срочно продавать, однако сделать это без дисконта бывает сложно.

Трехкомнатная квартира особенно уязвима в ситуации, когда ее стоимость заметно превышает цену компактных вариантов в том же районе.

Покупатель может рассуждать просто: вместо квартиры с третьей комнатой он приобретет более современное жилье меньшей площади, вложится в ремонт, выберет дом ближе к метро или сохранит деньги для повседневных расходов.

Именно поэтому цены на квартиру теперь оцениваются не только по количеству квадратных метров. Значение имеют планировка, состояние дома, транспортная доступность, размер коммунальных платежей и то, насколько объект соответствует реальным привычкам людей.

Ипотека меняет мечту: купить квартиру в 2026 году стало сложнее

Главной причиной осторожности покупателей остается стоимость сделки. Купить квартиру в 2026 году для большинства россиян означает либо потратить крупные накопления, либо связать себя с ипотечным платежом на десятилетия. Чем больше квартира, тем выше сумма кредита, первоначальный взнос и итоговая переплата.

Пивоварова считает, что именно ипотечная нагрузка способна сильнее всего ударить по спросу на трехкомнатные квартиры. В своем прогнозе эксперт указала, что при ставках выше 20% годовых переплата за квартиру стоимостью 25 миллионов рублей может достигать 40–50 миллионов рублей.

«Люди не готовы работать 20 лет на бетонные стены», — подчеркнула она.

При этом текущие показатели рынка требуют аккуратной оценки. По данным Банка России, ключевая ставка на 26 мая 2026 года составляет 14,5% годовых.

Согласно обзору ДОМ. РФ на 6 мая, средневзвешенные ставки по ипотеке в отдельных крупных банках находились на уровне 17,3–19,2%. Это ниже названной экспертом планки, однако покупка дорогой квартиры в кредит все равно остается серьезной финансовой нагрузкой.

Для покупателя разница между небольшой квартирой и трехкомнатной квартирой может означать миллионы рублей в цене покупки и существенно более высокий ежемесячный платеж.

Поэтому человек, который еще недавно рассматривал просторное жилье, теперь способен отказаться от лишней комнаты в пользу квартиры, которую реально обслуживать без постоянного страха потерять доход.

Похожая логика действует и на вторичном рынке. Просторная квартира в старом доме может стоить дешевле аналогичной квартиры в новостройке, однако покупателю придется учитывать ремонт, замену коммуникаций, состояние подъезда, отсутствие современных общественных пространств и возможные расходы после покупки.

По словам эксперта, старая трехкомнатная квартира в панельном доме перестает выглядеть безусловно выгодным приобретением. Если покупателю нужно вложить дополнительные деньги в ремонт, а после этого еще оплачивать высокий кредит, он может предпочесть меньшую квартиру в новом жилом комплексе или вовсе продолжить снимать жилье.

Цены на квартиру больше не решают

Сама площадь квартиры перестает быть главным аргументом в пользу покупки. По мнению Оксаны Пивоваровой, застройщики и покупатели уже поняли: большие коридоры, неиспользуемые комнаты и неудобные проходные зоны не делают квартиру комфортнее автоматически.

«Застройщики поняли: продавать воздух — огромные коридоры и лишние комнаты — больше нельзя», — отметила эксперт.

Покупателю, который планирует купить квартиру в 2026 году, часто важнее не наличие третьей комнаты, а то, насколько разумно организовано пространство.

Квартира может быть компактнее по площади, но удобнее в повседневной жизни: кухня объединена с гостиной, предусмотрено место для хранения вещей, есть рабочая зона и изолированная спальня.

Пивоварова обращает внимание на квартиры-трансформеры и так называемые «умные планировки». По ее словам, студия площадью 35 квадратных метров с возможностью поставить перегородку способна заменить старую двухкомнатную квартиру для одного человека или пары.

В квартире может быть одна полноценная спальня, а вторая зона одновременно использоваться для работы, приема гостей и отдыха. Для современного покупателя квартира все чаще становится пространством, которое должно легко подстраиваться под разные задачи.

Человек работает из дома, встречает друзей, хранит спортивный инвентарь, пользуется доставкой и не всегда нуждается в отдельной комнате, которая большую часть времени будет пустовать.

Поэтому цены на квартиру покупатели сравнивают уже не в формате «сколько комнат получится купить за эти деньги», а в формате «насколько удобно будет жить за эту сумму».

Если компактная квартира дает больше бытового комфорта, меньше расходов и проще продается, именно она может оказаться привлекательнее просторной «трешки».

«Евродвушка» вместо «трешки»: какие квартиры выходят вперед

Одним из наиболее заметных форматов на рынке становится «евродвушка» — квартира с отдельной спальней и просторной кухней-гостиной.

Пивоварова считает, что квартира площадью около 45 квадратных метров, где кухня-гостиная занимает примерно 25 квадратных метров, а спальня — около 15 квадратных метров, способна закрыть основные потребности покупателя.

Такой формат особенно удобен для пары или одного человека: в квартире остается отдельная зона для сна, но при этом появляется большое пространство для жизни, общения, работы и отдыха. Хороший ремонт в подобной квартире способен стать более весомым аргументом, чем дополнительная маленькая комната в старом жилье.

Также, по словам эксперта, покупатели все чаще обращают внимание на студии с выделенной нишей под спальное место. Такая квартира может обходиться дешевле при покупке, требовать меньших коммунальных платежей и быть понятнее для последующей сдачи в аренду.

Еще одним форматом, который способен конкурировать с обычными жилыми комплексами, становятся апартаменты с сервисом: клинингом, коворкингом и ресепшн. Для части покупателей квартира теперь должна напоминать удобный гостиничный номер, где бытовые вопросы решаются быстрее, а ненужные квадратные метры не приходится оплачивать годами.

«Паркинг и кладовка важнее третьей комнаты. Машину и вещи хранить нужно, а гостей — нет», — заявила эксперт.

Эта фраза точно описывает изменение потребительской логики. Еще недавно покупатель мог считать отдельную комнату для гостей обязательной частью хорошей квартиры. Теперь многие предпочитают потратить те же деньги на парковочное место, кладовую, современный дом, благоустроенный двор или меньший платеж по ипотеке.

Купить квартиру в 2026 году означает выбирать не абстрактную мечту о просторном жилье, а конкретный образ жизни. Если третья комната используется несколько раз в год, а платить за нее приходится каждый месяц, такая квартира может казаться покупателю неоправданно дорогой.

Новостройка или вторичка: почему цены на квартиру расходятся

Ситуация осложняется тем, что покупатели сравнивают не только размеры квартир, но и разные сегменты рынка. Человек, который хочет купить квартиру в 2026 году, нередко выбирает между просторным объектом на вторичном рынке и меньшей квартирой в новом доме.

Генеральный директор риелторской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с KP.RU отмечал, что недвижимость в Москве остается инструментом умножения капитала, а рост ставок по ипотеке и стоимости строительных материалов продолжает влиять на прогноз цен на квартиры.

«Недвижимость в Москве остается выгодным инструментом умножения капитала. Сегодня мы наблюдаем увеличение спроса на квартиры в столице, их подорожание: растут ставки по ипотеке, котировки на строительные материалы устремлены вверх. Все это продолжает вносить коррективы в прогноз цен», — объяснил Юрий Паршиков.

Для московского рынка рассматриваются два основных сценария на 2026 год. При первом цены на квартиру в столице продолжат расти, прежде всего в сегменте новостроек, либо начнут стагнировать на фоне высокой конкуренции предложений.

Второй сценарий зависит от экономических и международных потрясений: если кредиты и строительные материалы продолжат дорожать, рынку могут понадобиться дополнительные государственные меры поддержки.

Паршиков также указал, что покупатели устали от традиционного старого жилого фонда и воспринимают новостройки как более презентабельный вариант.

«Люди устали от традиционных хрущевок, новостройки покупателям кажутся наиболее презентабельным и желанным вариантом. При этом новые дома из-за резкого подорожания стройматериалов на стадии строительства перестали быть выгоднее „вторички“. Цены на новостройки в Москве если и упадут в цене, то не очень ощутимо. В целом рынок будет развиваться и дальше», — рассказал эксперт.

При этом, по его словам, основным направлением строительства в Москве останутся объекты комфорт-класса. Жилье экономкласса в столице уже несколько лет практически не строят, а квартиры бизнес- и премиум-класса рассчитаны на более ограниченную аудиторию.

Для трехкомнатной квартиры это создает дополнительную конкуренцию. Покупатель может сравнивать старую просторную квартиру с более компактной, но современной квартирой комфорт-класса. И далеко не всегда выбор будет сделан в пользу большей площади.

Почему «трешка» может зависнуть в продаже

На вторичном рынке просторная квартира сталкивается еще с одной проблемой — завышенными ожиданиями собственников. Многие эксперты считают стоимость ряда объектов вторичного жилья переоцененной на 20–30%.

Продавцы стремятся ориентироваться на цены на квартиру в новостройке, хотя состояние дома, ремонта и инфраструктуры может заметно отличаться.

Владелец трехкомнатной квартиры часто рассуждает так: жилье просторное, комнат много, значит, цена квартиры должна быть высокой.

Однако покупатель оценивает объект иначе. Ему приходится считать расходы на ремонт, мебель, коммунальные платежи, дорогу до работы и вероятность дальнейшей продажи.

Если купить квартиру в 2026 году можно в новом доме, пусть меньшей площади и на окраине города, часть покупателей предпочтет именно этот путь.

Для них новая квартира, современные подъезды, благоустроенная территория и отсутствие необходимости сразу делать капитальный ремонт могут оказаться важнее дополнительной комнаты.

Пивоварова считает, что для владельцев трехкомнатных квартир риск заключается в падении ликвидности. Чем дороже квартира и чем уже круг покупателей, тем дольше объект может находиться в продаже. Чтобы привлечь реального покупателя, собственнику придется снижать цену квартиры или соглашаться на существенный торг.

По оценке эксперта, скидка на просторную квартиру в неблагоприятном сценарии способна достигнуть 30%, а ожидание покупателя может растянуться на годы.

Этот прогноз нельзя воспринимать как неизбежную судьбу каждой трехкомнатной квартиры: объект в хорошем районе, рядом с метро, школами и современной инфраструктурой способен оставаться востребованным. Однако квартира с неудобной планировкой, дорогим ремонтом и высокой ценой действительно рискует продаваться значительно сложнее.

Купить квартиру в 2026 году: как не ошибиться с выбором жилья

Тем, кто планирует купить квартиру в 2026 году, эксперты советуют начинать не с количества комнат, а со своих реальных задач. Нужно понять, будет ли квартира основным жильем, объектом для сдачи, покупкой для ребенка или вариантом для последующей перепродажи.

В первую очередь стоит определиться с типом объекта: обычная квартира или апартаменты, новостройка или вторичное жилье, комфорт-класс или более дорогой сегмент, готовая отделка или свободная планировка. Даже две квартиры одинаковой площади могут потребовать совершенно разных расходов после сделки.

Особенно внимательно следует подходить к покупке квартиры на вторичном рынке. Покупателю необходимо проверить юридическую чистоту объекта, историю собственников и наличие возможных обременений.

Насторожить могут частые перепродажи квартиры, продажа по доверенности, отсутствие собственника на сделке, наличие среди владельцев недееспособных людей или использование материнского капитала без подтверждения соблюдения прав детей.

Также покупателю стоит различать аванс и задаток. Если сделка не состоится, аванс, как правило, подлежит возврату. С задатком ситуация сложнее: при отказе покупателя от сделки деньги могут остаться у продавца.

При покупке квартиры на вторичном рынке нужно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, документ об отсутствии обременений, правоустанавливающие документы, архивную выписку из домовой книги, поэтажный план Бюро технической инвентаризации и справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.

Поэтажный план поможет понять, не было ли в квартире незаконной перепланировки. Выписка из домовой книги позволит проверить, кто был зарегистрирован в квартире раньше. Документ об отсутствии долгов снизит риск того, что после покупки новый владелец столкнется с неприятными сюрпризами.

Купить квартиру в 2026 году на первичном рынке тоже нельзя без проверки. Необходимо изучить застройщика, сроки сдачи дома, документы на проект и условия покупки. Система эскроу-счетов защищает деньги покупателей до сдачи объекта, однако это не отменяет необходимости внимательно читать договор и оценивать надежность проекта.

Где искать выгоду: квартира у метро, на первом этаже или в Подмосковье

Покупателю, который хочет выгодно купить квартиру в 2026 году, стоит сравнивать не только планировки и количество комнат, но и перспективы района.

Один из вариантов — обратить внимание на жилые комплексы в локациях, где метро или Московские центральные диаметры пока отсутствуют, но могут появиться в будущем. После подтверждения транспортных проектов цены на квартиру в подобных районах способны вырасти.

Еще один способ снизить расходы — рассматривать квартиры на первых этажах. На вторичном рынке такая квартира обычно стоит дешевле аналогичных объектов выше. В новостройках правило также часто сохраняется: чем ниже этаж, тем доступнее может быть стоимость квадратного метра.

Для покупателей, которым не принципиальна московская регистрация, вариантом становятся квартиры в ближайшем Подмосковье: Балашихе, Химках, Красногорске, Долгопрудном или Видном. Аналогичная по классу и году постройки квартира там может стоить на несколько миллионов рублей дешевле столичного объекта.

При покупке квартиры у застройщика также можно обсуждать скидку. Торг в размере 1–3% от стоимости объекта может быть реалистичным. Даже такой дисконт при высокой цене квартиры означает заметную экономию для покупателя.

Однако главное правило остается прежним: квартира должна соответствовать реальным возможностям человека. Купить квартиру в 2026 году только потому, что она большая — рискованная стратегия. Просторное жилье может оказаться неудобным финансово, особенно если третья комната не используется, а платежи и расходы приходится нести постоянно.

