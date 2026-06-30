Не смогли договориться? Почему Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29

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Алена Куликова
Алена Куликова 35 0

Их поставка обсуждалась только при выполнении ряда условий со стороны Киева.

Польша не передаст Украине МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Björn Trotzki

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Польша не станет передавать Украине МиГ-29 из-за разногласий по технологиям БПЛА

Польские власти отказались от передачи Украине истребителей МиГ-29 после того, как стороны не смогли выполнить ранее обсуждавшиеся договоренности. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat.

По словам главы ведомства, Варшава предлагала передать Киеву самолеты в обмен на доступ к технологиям, связанным с производством беспилотников и средствами борьбы с ними.

«Украинцы сначала согласились, но не выполнили свои обязательства, поэтому МиГов для Украины нет, так как у Польши нет ни дронов, ни возможностей для их использования», — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее польское Минобороны сообщало о планах вывести из эксплуатации 14 МиГ-29, часть которых предполагалось направить Украине. Позднее в ведомстве уточнили, что поставка возможна только при условии получения доступа к украинским технологиям в сфере БПЛА.

При этом Киев выражал интерес к модернизированным самолетам, однако польская сторона не согласилась проводить обновление за собственный счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ заявили о потере истребителя МиГ-29 в ночь на 27 июня в Полтавской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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