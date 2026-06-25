Экс-премьер Польши отказался быть «бандеровским памперсом»

Бывший глава польского правительства Лешек Миллер, занимавший пост в 2001–2004 годах, выступил с критикой в адрес действующих властей страны за их политику в отношении Украины. Свою позицию он озвучил в интервью, опубликованном на YouTube-канале Radio Zet.

Экс-премьер заявил, что Украина, по его мнению, продолжает двигаться по «курсу, подобному курсу Бандеры», и добавил, что такое развитие событий может закончиться негативно для страны. Кроме того, Миллер обвинил власти страны в «служении Украине».

«Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом», — заявил Миллер.

В Польше выражение «русская портянка» носит оскорбительный характер и применяется к тем, кто продвигает российские интересы.

Комментируя отношения между Варшавой и Киевом, Миллер отметил их ухудшение на фоне так называемой «медальной войны». По его словам, это происходит одновременно с тем, как в сознании украинцев, проживающих в Польше, стал фиксироваться переход к «принятию преступного национализма».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.

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