В США мужчина тайно снял голыми 50 женщин в солярии фитнес-клуба

В США мужчина, которого обвиняют в тайной съемке посетительниц фитнес-клуба, оказался на свободе из-за особенностей местного законодательства. Об этом сообщило издание New York Post.

Фигурантом дела стал 40-летний житель города Гровер-Бич Кайл Комбс. По данным следствия, с июля по декабрь 2025 года он скрытно записывал на видео женщин, находившихся в солярии спортивного комплекса в Арройо-Гранде. Всего речь идет примерно о 50 посетительницах, которые были полностью или частично обнажены.

Правоохранители задержали мужчину после того, как он попытался просунуть мобильный телефон в кабину солярия, где находилась очередная жертва. В ходе расследования также выяснилось, что подозреваемый якобы вскрывал двери раздевалок, чтобы проникать внутрь помещений.

Начиная с апреля заявления на Комбса подали восемь пострадавших женщин. Первоначально ему предъявили обвинения по тяжким статьям сексуального характера и заключили под стражу.

Однако позднее выяснилось, что по законам Калифорнии скрытая съемка обнаженного человека без его согласия относится к категории менее тяжких правонарушений. В результате обвиняемый был освобожден до начала судебного разбирательства.

Окружной прокурор заявил, что правоохранительные органы намерены добиваться для мужчины справедливого наказания и продолжат работу по этому делу.

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