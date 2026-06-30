Перекрыть воду и вынести мусор: что нужно сделать в квартире перед отъездом в отпуск

Перед отпуском нужно перекрыть воду и проверить продукты в холодильнике

Собранный чемодан и купленные билеты — далеко не все, о чем стоит позаботиться перед отъездом. Несколько простых действий помогут избежать затопления, пожара, неприятных запахов и других проблем, которые могут испортить возвращение домой. Подробнее о том, что сделать перед тем, как отправиться в отпуск, — в материале 5-tv.ru.

Перекройте воду

Это первое, что рекомендуется сделать, если вы уезжаете больше чем на один-два дня.

Даже небольшой разрыв гибкого шланга стиральной машины, протечка смесителя или неисправность сантехники могут привести к затоплению не только вашей квартиры, но и соседей снизу. Последствия такого происшествия нередко обходятся значительно дороже самого отпуска.

Если есть возможность, перекройте оба стояка — холодной и горячей воды.

Проверьте газ

Если дома используется газовая плита или газовый котел, убедитесь, что все конфорки выключены, а кран подачи газа перекрыт.

Это простая мера безопасности, которая помогает свести к минимуму риск утечки. Если вы сомневаетесь, что все сделали правильно, лучше еще раз проверить плиту непосредственно перед выходом из квартиры.

Отключите ненужные электроприборы

Телевизоры, микроволновые печи, электрочайники, кофемашины, тостеры, зарядные устройства и другую бытовую технику лучше полностью отключить от сети.

Это защитит приборы от скачков напряжения и снизит риск короткого замыкания. Кроме того, вы не будете расходовать электроэнергию впустую.

При этом холодильник, если в нем остаются продукты, отключать не стоит. Также не следует обесточивать системы безопасности, если они установлены.

Проверьте холодильник

Перед отпуском обязательно проведите ревизию продуктов.

Молоко, мясо, рыбу, готовые блюда, зелень и другие скоропортящиеся продукты лучше употребить заранее или выбросить. Даже если холодильник останется включенным, испортившиеся продукты могут стать причиной неприятного запаха.

Если вы планируете отключить холодильник полностью, его необходимо разморозить, тщательно вымыть, высушить и оставить дверцу слегка приоткрытой. Это предотвратит появление плесени.

Вынесите мусор и наведите порядок

Пакет с отходами, оставленный даже на несколько дней, может стать причиной неприятного запаха и появления насекомых.

Перед отъездом также стоит убрать со стола остатки еды, вымыть посуду, протереть кухонные поверхности и при необходимости почистить сливные отверстия в раковине.

Чем чище квартира останется, тем приятнее будет возвращение домой.

Закройте окна, но не забудьте о проветривании

Перед уходом проверьте все окна, форточки и балконные двери.

Даже если синоптики обещают хорошую погоду, сильный ветер или внезапный ливень могут привести к попаданию воды в квартиру. Если в доме предусмотрен режим микропроветривания и можно использовать его безопасно, то допустимо оставить окна в таком положении.

Также стоит плотно закрыть шторы или жалюзи. Это поможет защитить мебель и комнатные растения от палящего солнца и сделает квартиру менее заметной для посторонних.

Позаботьтесь о комнатных растениях

Если поездка продлится больше недели, заранее подумайте о поливе цветов.

Можно попросить родственников, друзей или соседей периодически заходить в квартиру. Альтернативой станут системы автоматического полива или простые устройства для постепенной подачи воды.

Предупредите соседей или родственников

Если вы доверяете соседям, сообщите им, что некоторое время вас не будет дома.

Они смогут вовремя обратить внимание на шум воды, запах газа, подозрительную активность возле квартиры или переполненный почтовый ящик.

Кроме того, можно оставить человеку, которому доверяете, запасной комплект ключей и номер телефона для экстренной связи.

Не рассказывайте всему интернету об отпуске

Эксперты по безопасности советуют не публиковать фотографии с отдыха в режиме реального времени.

Сообщения вроде «Улетели на две недели» могут привлечь внимание злоумышленников. Гораздо безопаснее поделиться снимками уже после возвращения.

Проверьте документы и платежи

Перед поездкой убедитесь, что взяли с собой паспорта, билеты, страховой полис и банковские карты.

Полезно также сделать электронные копии важных документов и сохранить их в защищенном облачном хранилище или на телефоне.

Кроме того, стоит заранее оплатить коммунальные услуги и проверить, не заканчивается ли срок действия важных подписок или автоплатежей.

Если дома остаются питомцы

Если животные не едут с вами, заранее организуйте уход за ними.

Лучше всего, если питомца будет регулярно навещать знакомый человек или он временно останется у родственников. При использовании автоматических кормушек и поилок убедитесь, что они исправны и рассчитаны на весь период вашего отсутствия.

Фото: 5-tv.ru

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