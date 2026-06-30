Франция изменила правила подачи документов на шенгенские визы россиян

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Алена Куликова
Алена Куликова 34 0

Россияне больше не смогут оформить документы по доверенности.

Франция изменит порядок подачи документов на шенгенские визы

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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С 15 июля визовый центр Франции в Москве введет новые правила приема документов на шенгенские визы для граждан России. Оформить заявление через представителя по нотариальной доверенности больше не получится. В большинстве случаев заявителям придется лично подавать документы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет РИА Новости.

Исключения предусмотрены для несовершеннолетних, документы за которых смогут подать родители или законные опекуны. Также подача доступна близким родственникам — супругам, родителям и детям. Для этого необходимо предоставить оригиналы документов, подтверждающих родство. Кроме того, заявитель должен был пройти процедуру сдачи биометрических данных в течение последних 59 месяцев.

В АТОР уточнили, что изменения не затрагивают работу турагентств и визовых специалистов. Они, как и раньше, смогут помогать с подготовкой пакета документов и записью в визовый центр. По оценке туроператоров, новые правила не должны повлиять на доступность свободных дат для подачи заявлений.

Сейчас около 90% визовых обращений рассматриваются в течение месяца, однако при ранней подаче срок ожидания может достигать шести недель.

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Франция изменила правила подачи документов на шенгенские визы россиян

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