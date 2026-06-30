Верховный суд США поддержал запрет на участие трансгендеров* в женских турнирах

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Вердикт может стать ориентиром для всех штатов страны, в которых действуют или обсуждаются похожие ограничения.

В каких штатах США трансгендеров запретили в женском спорте

Фото: © Getty Images/RichVintage

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Верховный суд США признал законными ограничения на участие трансгендерных* женщин в школьных спортивных соревнованиях для девочек в штатах Айдахо и Западная Виргиния. Об этом сообщили в NBC.

Решение поддержали шесть судей Верховного суда страны, еще трое выступили против. Хотя вердикт напрямую касается только двух штатов, в американских СМИ отметили, что он может стать ориентиром для других регионов страны, в которых действуют или обсуждаются похожие ограничения.

В США уже несколько лет идут споры о том, должны ли люди, сменившие пол*, участвовать в женских спортивных соревнованиях. В центре дискуссии находятся биологические мужчины, которые прошли гормональную терапию или операции и позиционируют себя как женщины*.

Айдахо стал первым штатом, где в 2020 году запретили участие трансгендерных* женщин в школьных соревнованиях для девочек. Позднее аналогичные ограничения приняли и другие штаты.

Верховный суд рассматривал именно дела Айдахо и Западной Виргинии, так как суды низших инстанций до этого признали местные запреты неконституционными. После этого власти штатов подали апелляции.

В Айдахо трансгендерным* женщинам запрещено выступать в женских спортивных командах во всех образовательных учреждениях. В Западной Виргинии биологические мужчины, в том числе трансгендерные* женщины, могут участвовать только в мужских или смешанных командах.

Ожидается, что постановление Верховного суда США может повлиять на дальнейшее рассмотрение похожих законов и судебных споров в других штатах.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп призвал выгнать мужчин-трансгендеров* из женского спорта.

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