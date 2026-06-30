Меньше побочных эффектов: открыт белок, который защищает здоровые клетки от химиотерапии

Sheffield: открыт белок, который защищает здоровые клетки от химиотерапии

Ученые из Университета Шеффилда обнаружили белок, который может помочь сделать химиотерапию более точной и снизить вред для здоровых клеток. Открытие пока не означает появления нового лекарства, но может стать шагом к созданию методов лечения рака с меньшим количеством тяжелых побочных эффектов. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Что удалось выяснить

Исследователи изучили, как клетки поддерживают и восстанавливают свою ДНК. Для этого специалисты использовали современные методы визуализации и впервые подробно рассмотрели, как определенный белок связывается с ДНК и помогает клеткам сохранять ее стабильность.

Как сообщает Университет Шеффилда, этот механизм работает как в здоровых, так и в раковых клетках. Именно поэтому открытие может быть важным для онкологии. Если ученые научатся управлять этим процессом, химиотерапию можно будет направлять точнее — на опухолевые клетки, при этом снижая повреждение тканей, которые не способны быстро восстанавливаться.

Почему это важно для пациентов

Одна из главных проблем химиотерапии заключается в том, что она воздействует не только на опухоль. Препараты могут повреждать здоровые клетки, особенно те, которые быстро делятся, а также уязвимые ткани организма.

Из-за этого лечение часто сопровождается серьезными побочными эффектами: слабостью, тошнотой, выпадением волос, нарушениями со стороны крови и другими осложнениями.

Новое открытие может помочь найти способ защитить особенно важные клетки, например клетки сердца и мозга, от нежелательного воздействия терапии.

Как это может изменить лечение рака

По словам ученых, белок может стать своеобразным «переключателем», который поможет определить, какие клетки должны быть более уязвимы для химиотерапии, а какие — защищены.

Если дальнейшие исследования подтвердят эту гипотезу, в будущем специалисты смогут разрабатывать препараты, которые будут точнее различать опухолевые и здоровые ткани.

Это особенно важно для пациентов, которым требуется агрессивное лечение, но у которых высокий риск тяжелых побочных реакций.

Почему говорить о прорыве пока рано

Несмотря на перспективность открытия, ученые подчеркивают, что работа находится на исследовательском этапе.

Пока речь идет о понимании механизма, а не о готовой терапии. Чтобы использовать этот белок в клинической практике, потребуются дополнительные эксперименты, доклинические испытания и затем исследования с участием пациентов.

Такие разработки обычно занимают годы, поскольку любое новое лечение должно доказать не только эффективность, но и безопасность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.