В Подмосковье дети попали в больницу, наевшись каши со стеклянными осколками
Их предварительный диагноз — «инородное тело в неуточненной части желудочно-кишечного тракта».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Подмосковье семеро детей в возрасте от трех до 14 лет пострадали после того, как они отведали каши с кусочками стекла в игровом центре. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в Пушкино. В результате произошедшего двух девочек госпитализировали в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней имени Рошаля, пятеро детей от медицинской помощи отказались.
Всем пострадавшим предварительно поставили диагноз «инородное тело в неуточненной части желудочно-кишечного тракта». Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Как ранее писал 5-tv.ru, после вспышки сальмонеллеза гастроном в Астрахани продолжил работу, несмотря на отравление 14 человек, включая четверых детей и бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Одна пострадавшая скончалась.
По предварительным данным, источником инфекции стали готовые рыбные котлеты. Проверка Роспотребнадзора выявила грубые санитарные нарушения в цеху: несоблюдение поточности технологических процессов и отсутствие маркировки на инвентаре. Несмотря на трагедию и возбужденное уголовное дело, магазин продолжил работу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?