Скандальный немецкий режиссер Уве Болл захотел снять фильм по GTA VI

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Когда-то он подвергся критике за смелость экранизировать видеоигры, поскольку в то время крупные студии избегали подобных проектов.

Скандальный режиссер Уве Болл захотел снять фильм по GTA VI

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Matthias Wehnert

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Скандальный немецкий режиссер Уве Болл, известный своими экранизациями видеоигр, заявил о желании снять фильм по мотивам GTA VI. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Он также признал, что сомневается в согласии правообладателей из студии Rockstar, хотя считает, что формат игры идеально подходит для его стиля режиссуры.

«Эта серия чем-то похожа на мой фильм „Постал“: нарочито политически некорректный, безумный комедийный боевик — жесткий, но при этом смешной», — поделился режиссер.

Болл также отметил, что экранизации видеоигр могут вредить оригиналу, но назвал себя пионером жанра, отметив, что за смелость адаптировать такие проекты, как House of the Dead («Дом мертвых») и Far Cry («Большая разница»), он подвергался критике, когда крупные студии избегали подобных экспериментов.

Также режиссер прокомментировал свой новый проект — триллер «Гражданин-мститель» с «отмененным» из-за секс-скандала в Голливуде Арми Хаммером. Картина вызвала дискуссии: в Германии ей отказали в прокате, однако после поддержки американского предпринимателя Илона Маска, прокатное удостоверение было оперативно выкуплено дистрибьютором Quiver Distribution.

Как ранее писал 5-tv.ru, Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к играм Electronic Arts, поскольку не поступало соответствующих судебных решений. При этом московский суд оштрафовал компанию на два миллиона рублей за нарушение закона о хранении персональных данных россиян.

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