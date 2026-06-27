Смерть, дети и уголовное дело: что известно о массовом отравлении в Астрахани

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 85 0

За медицинской помощью обратились уже 14 человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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После вспышки сальмонеллеза гастроном в Астрахани продолжил работу

В Астрахани продолжают выяснять обстоятельства массового отравления покупателей местного гастронома. Все, что известно о происшествии к этому часу, — в материале 5-tv.ru.

Первые случаи заболевания были зарегистрированы в период с 24 по 27 июня. За медицинской помощью сначала обратились не менее 12 человек, позже число пострадавших выросло до 14. Среди заболевших — четверо детей, самому младшему из них всего год.

У отравившихся диагностировали сальмонеллез, их госпитализировали в инфекционный стационар.

По данным следствия, заболевшие употребляли готовую продукцию, приобретенную в одном из местных гастрономов. Предварительно источником инфекции могли стать рыбные котлеты.

Как сообщил источник 5-tv.ru, среди заболевших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Кроме того, известно о том, что одна из отравившихся скончалась. Ей оказалась женщина 1964 года рождения.

Несмотря на произошедшее, гастроном продолжает работать. Корреспондент 5-tv.ru побывал на месте и убедился, что магазин по-прежнему принимает покупателей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Во время расследования специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в работе предприятия. В цехе не была обеспечена потокность технологических процессов, а часть разделочного инвентаря использовалась без необходимой маркировки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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