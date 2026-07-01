В Иране заявили о полном снятии морской блокады со стороны США

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 19 0

Поводом для этого послужило заключение временного меморандума о взаимопонимании между странами, подписанное 18 июня.

США полностью сняли морскую блокаду в Ормузском проливе

Фото: Reuters/Stringer

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Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана Ормузский пролив

США полностью сняли морскую блокаду с Ирана. Об этом заявил спикер парламента страны и глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф в эфире телеканала SNN.

По его словам, судоходство для иранских торговых судов и танкеров в Оманском заливе стало свободным от каких-либо препятствий.

Это заявление прозвучало вскоре после заключения 18 июня временного меморандума о взаимопонимании между странами, которое стороны подписали в электронном виде.

Как ранее писал 5-tv.ru, Россия приветствовала подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. В МИД отметили настрой сторон на соблюдение договоренностей и роль посредников — Пакистана и Катара.

Москва рассчитывала на снижение напряженности в регионе, восстановление доверия и стабилизации мировых рынков благодаря безопасной навигации через Ормузский пролив. Кроме того, Россия была готова оказывать дальнейшую дипломатическую поддержку.

В конце июня президент США Дональд Трамп назвал подписание документа о перемирии с Ираном «безоговорочной капитуляцией» Тегерана. По его словам, этого удалось достичь благодаря военному превосходству и установлению морской блокады в Ормузском проливе.

Однако подписанное соглашение между Вашингтоном и Тегераном тогда не принесло долгожданного мира на Ближнем Востоке. В тот же день на юге Ливана произошло обострение конфликта между движением «Хезболла» и Армией обороны Израиля.

Известно, что бойцы «Хезболлы» атаковали израильский автомобиль в районе Али аль-Тахер и Кфар-Тебнит. В ответ на это ЦАХАЛ нанес артиллерийские удары по городу Кфар-Джуз в районе Набатия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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